Hombre ahogado en Colón

La víctima fue identificada como Francisco Omar Victorio, de 38 años, domiciliado en barrio El Brillante.

Alrededor de las 22:45 horas de la víspera, personal policial de Jefatura Departamental Colón fue comisionado al Camino Costero Sur frente al Camping Agreste de Colón, debido a un llamado telefónico recepcionado en la Sala de Monitoreo y Video vigilancia alertando sobre una persona ahogándose en el río.

Al llegar los efectivos, se entrevistaron con una ciudadana de 68 años de edad, que se encontraba junto a su pareja, y un joven de 26 años de edad, resultando este último familiar de la persona que había desaparecido en el agua, quien manifestó que su cuñado, un hombre de 38 años de edad, minutos antes se había metido nadando al río a buscar una pelota, seguidamente se escucharon gritos y pedidos de ayuda, por lo cual se habría metido rápidamente para auxiliarlo y rescatarlo, no pudiendo lograrlo por la profundidad existente.

Inmediatamente comenzaron a trabajar en el lugar Personal de Prefectura Naval Argentina y Bomberos Voluntarios, con participación de buzos y embarcaciones en búsqueda del ciudadano, además de requerirse colaboración de personal idóneo para abordar la situación de los familiares.

En relación a la búsqueda, la misma se desarrolló de manera constante e incansablemente durante toda la noche y madrugada, siendo localizado el cuerpo por personal de Prefectura Naval Argentina cerca de las 03:00 horas de este domingo. Ante ello, anoticiada la Unidad Fiscal en turno, dispuso la intervención del médico policial y el traslado del occiso a la morgue para posteriormente ser entregado a sus familiares.



“El cuerpo sin vida fue hallado en el río Uruguay frente a la zona del camino sur, en el Camping Agreste; es una zona no habilitada para bañistas, es decir, está prohibido el ingreso al río en ese lugar”, confirmó a El Once el jefe de la Departamental policial Colón, Héctor Leonardo Martínez.



En relación a las circunstancias en las que ocurrió la tragedia, el comisario explicó que “esta persona ingresó al río porque a una de sus nenas se le había metido una pelota al agua y, si bien desconocen las circunstancias –si se cansó o pisó un pozo- comenzó a pedir auxilio y quienes se encontraban con él dieron aviso a la Policía”. “Su cuñado se metió al río con intenciones de rescatarlo, pero por la profundidad en esa zona, no lo logró”, indicó el funcionario policial.

“Victorio se encontraba con un grupo familiar y sus hijas jugaban en la playa cuando, en un momento determinado, a una de ellas se le fue la pelota al agua; él ingresó con intenciones de sacarla, pero se adentró a una zona muy profunda”, repasó Martínez al remarcar que la tragedia ocurrió “en una playa no habilitada y cuando estaba muy oscuro, porque los hechos transcurrieron en horas de la noche del sábado”.



Los restos de Victorio son velados en la sala de calle Urquiza 1361 de San José y serán inhumados este domingo a las 18 en el Cementerio local.