El Foro de Seguridad Ciudadana de Colón difunde estrategias de prevención ante estafas

En la sexta reunión del Foro de Seguridad de Colón, se avanzó en la coordinación de las capacitaciones para implementar en la Ciudad la herramienta "Ojos en Alerta", cuyo convenio rubricó días atrás el intendente José Luis Walser.



Asimismo, se evaluó el trabajo que se viene llevando a cabo desde el espacio que permite escuchar propuestas de los vecinos, a la vez que dialogar con funcionarios municipales y policiales.



Al respecto, la viceintendente María Dalleves explicó que se dio a conocer el trabajo sostenido en distintas áreas. "Se lleva a cabo un trabajo a ritmo sostenido de la extensión del alumbrado público, como así también la instalación de las cámaras de videovigilancia que fueron donadas recientemente" señaló.



Por otro lado, Dalleves afirmó: "También avanzamos en distintas estrategias de comunicación sobre prevención de estafas, entre otras acciones" indicó.



En ese sentido, se difunde la siguiente campaña:



Si se recibe un código por Whatsapp no se lo debe dar a nadie, ya que es la herramienta que tienen para hackear el número.



Si llaman de Mercado Libre o alguna institución y piden información de las tarjetas o medios de pago nunca debe proporcionarse.



Si se recibe un correo electrónico sospechoso con un enlace o Link, debe eliminarse de inmediato.



Si un contacto solicita dinero, debe llamarse para comprobar su identidad.





Por otro lado, es conveniente activar la verificación en dos pasos de Whatsapp.



En WhatsApp, abrir Ajustes.



Tocar Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar o Configurar PIN.



Ingresar un PIN de seis dígitos y confírmalo.



Proporcionar una dirección de correo electrónico a la que se tenga acceso o, si no quiere hacerlo, tocar Omitir. Se recomienda añadir una dirección de correo electrónico ya que esta permite restablecer la verificación en dos pasos y ayuda a proteger la cuenta.



Toca Siguiente.



Confirmar la dirección de correo electrónico y toca Guardar u OK.



Si se olvida el PIN, deberá esperarse 7 días para poder restablecerlo. Como alternativa, si ya fue añadida la dirección de correo electrónico anteriormente, Whatsapp enviará instrucciones para restablecerlo a esa dirección.



No será verificada esa dirección de correo electrónico, así que deberá asegurarse de que sea correcta y tener acceso.



Por motivos de seguridad, no existe una opción para que se pueda acelerar el período de 7 días ni para desactivar la cuenta después de activar la verificación en dos pasos.