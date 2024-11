El Brillante: incrementan patrullajes tras incidente de violencia entre adolescentes

En relación a un episodio de violencia registrado entre dos adolescentes en la plaza principal del barrio El Brillante, desde la Jefatura Departamental se informó que se habían adoptado medidas preventivas con anterioridad. Personal de la Comisaría La Picada mantuvo una reunión con autoridades de la Escuela Secundaria Nº 6 "Esmeralda Bertelli" el pasado martes 12 de noviembre, a las 17:30 horas. Durante el encuentro, se acordó reforzar los patrullajes en los horarios de salida de los estudiantes, particularmente en zonas de mayor concentración, como la Plaza 25 de Mayo, ubicada en el mencionado barrio.



En cumplimiento de lo establecido, se intensificaron los recorridos preventivos en las inmediaciones de los establecimientos educativos y sus proximidades. Sin embargo, el reciente hecho de violencia fue conocido por el personal policial únicamente a través de publicaciones en redes sociales, ya que no se radicó una denuncia formal ni se recibió aviso alguno sobre el incidente.



En un posterior diálogo con la Rectora de la institución educativa, se confirmó que desde la escuela se implementaron medidas disciplinarias hacia las estudiantes involucradas. No obstante, en resguardo de la privacidad de las menores, no se brindaron detalles sobre sus identidades.



Desde la Jefatura Departamental se reitera la importancia de reportar cualquier hecho de violencia o conflicto que pueda comprometer la seguridad de la comunidad escolar o del espacio público, con el fin de actuar de manera oportuna y preventiva. Asimismo, se continuará trabajando de manera conjunta con las instituciones educativas para reforzar la seguridad en los horarios críticos y fomentar un clima de convivencia pacífica, informaron.