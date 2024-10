Aprehendido por desobediencia judicial y daños en San José

Alrededor de las 19 horas de ayer, personal policial de Comisaría de San José procedió a la aprehensión de un hombre de 26 años de edad, debido a que una joven de 25 años de edad se hizo presente espontáneamente en dicha Seccional Policial, junto a su actual pareja y su hijo menor de edad, aduciendo que mientras ellos circulaban en su vehículo particular, su ex pareja con quien tiene vigentes medidas cautelares impuestas por el Juzgado de Familia de Colón, los habría seguido en su automóvil y colisionado en tres oportunidades en la parte trasera del rodado.

Denotándose que en los instantes que se estaba escuchando a la mujer, los uniformados advirtieron el ingreso a la Dependencia de un hombre ofuscado, quien inmediatamente arremetió contra la joven con intenciones de agredirla, lo cual no sucedió gracias al rápido y oportuno accionar policial quienes procedieron a reducir inmediatamente al sujeto, quien resultó ser a su vez la ex pareja a quien se refería la mujer.

Ante esta situación, se le comunicó lo sucedido a la Unidad Fiscal en turno, quien dispuso que el individuo sea trasladado y alojado en Jefatura Departamental Colon a su disposición; como a su vez que se procediera al formal Secuestro del vehículo en el cual éste se trasladaba, siendo el mismo marca Renault, modelo 12, color azul.