Accidentes de tránsito en nuestra zona

El primero de ellos, afortunadamente, no dejó lesionados, mientras que el segundo resultó con heridas leves para dos personas.



El primer incidente tuvo lugar en las inmediaciones de Acceso Dr. Bastián casi Avellaneda. En este lugar, se produjo una colisión entre un automóvil marca Ford, modelo Ka, conducido por un ciudadano de 39 años, y un motovehículo marca Motomel, modelo S2, guiado por un joven de 20 años. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido al momento del impacto. Pese al fuerte choque, no se registraron personas lesionadas, resultando sólo en daños materiales para los vehículos implicados.



En cuanto al segundo siniestro vial, éste ocurrió sobre la ex Ruta 26, donde estuvieron involucrados un automóvil marca Volkswagen, modelo Gol, conducido por un joven de 22 años, y una camioneta marca Ford, modelo EcoSport, manejada por una ciudadana de 63 años. Como consecuencia de la colisión, ambas personas resultaron con lesiones leves.