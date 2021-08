Sabrina Leira se quedó fuera de La Voz Argentina a pesar de haber brillado nuevamente

La participación de Sabrina Leira en el programa La Voz Argentina llegó a su fin este lunes tras un reñido duelo con Steffania Úttaro, quien sigue en el programa que transmite Telefe.

Las jóvenes se enfrentaron este lunes a la noche en las batallas de La Voz Argentina con un clásico y romántico tema, "I´m not the only one", que se llevó muchos halagos.

Sabrina y Steffania contaron con el coacheo de Ricardo Montaner y Nahuel Pennisi.

Las dos participantes se sentían muy confiadas para deslumbrar en su batalla, ambas brillaron en el escenario, estuvieron muy parejas, pero finalmente, Ricardo Montaner optó por Steffania para que continúe en la siguiente etapa del famoso programa. Sabrina se despidió recibiendo el alago de los cinco jueces y la joven agradeció por la oportunidad.