La sanjosesina Sabrina Leira Toriani brilló en "La Voz Argentina"

“La Voz Argentina” vivió una nueva noche de audiciones a ciegas. Nuevas voces e historias se presentaron en el exitoso talent show buscando conseguir la tutela de Mau y Ricky, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.

La jornada del miércoles vio pasar por el escenario principal a Sabrina Leira Toriani, Romina Barros, Julieta García y Melissa de Miguel, Patricio Mai, Ezequiel Maryllack, Tomás Giménez y Julieta Gullerón, quienes dejaron todo en busca de conseguir un team y pasar a la siguiente etapa.

Todas las noches tienen un momento especial, uno que se destaca del resto, la de esta ocasión tuvo de protagonistas a Lali y Ricardo haciendo algo insólito, pero antes de hablar de lo que hicieron, primero hay que conocer a la persona que llevó a que estos coaches tomaran tan sorpresiva acción.

¡Conocé a Sabrina Leira Toriani! - La Voz Argentina 2021

La participante que enloqueció a los coaches fue Sabrina Leira Toriani. Esta joven de 20 años nació en la República Oriental del Uruguay, pero poco tiempo después hizo de Argentina su nuevo hogar. Se radicó junto a sus padres en San José y cursó sus estudios secundarios en el Instituto San José D 46 donde supo demostrar su pasión por la música en los actos escolares.

Para su presentación de anoche en Telefé, Sabrina eligió la exitosa canción de Gnarls Barkley, “Crazy”.

Su particular interpretación logró llamar la atención de Montaner padre y de estrella de "Sky Rojo" Lali. Además la voz “rasposa”, como se describió Sabrina, terminó por persuadir a los coaches para que presionaran hasta el fondo sus botones rojos.



Terminada la performance, ambos coaches hicieron lo suyo y comenzaron a discutir por ver quién podía convencer más a la participante.

“Tenés una voz muy original, hubo algunas pequeñas cositas durante la canción, pero en lo personal busco voces que tengan algún tipo de diferencial, vos lo tenés. Estuviste muy relajada, muy chill durante la canción y eso también es importante en una audición donde hay muchos errores por los nervios, creo que lo llevaste lo mejor que pudiste y lo hiciste muy bien, para mi tu voz es un voto de confianza, creo que podes sorprender eligiendo bien la canción en una próxima instancia, tenes muchas cosas que hacen que quiera que estés en mi equipo”, dijo en primer lugar Lali.

Sabrina Leira Toriani – “Crazy” – Audiciones a Ciegas – La Voz Argentina 2021

Ricardo antes de hacer su devolución, fue por otro camino, preguntándole a Sabrina si sus amistades o familia la había aconsejado de sumarse a su equipo. “Por ejemplo, tu mamá o tu papá, te dijeron ‘si vas para allá y se voltean, te irás al equipo de Montaner, supongo’. ¿Fue tu mamá quien te lo dijo (de unirse al grupo Montaner)?, ¿Tu eres de hacerle caso a tus padres?, yo quisiera ir a verlos para preguntarles ‘ustedes quieren que se vaya para mi equipo o el de Lali”, disparó Montaner antes de dejar su estrado para ir en busca de los padres de Sabrina.



Ricardo llegó ante la familia de Sabrina para consultarles si ellos habían aconsejado a su hija para que se fuera con su team. Montaner no estaba solo tratando de conquistar a estas personas, ya que Lali también se hizo presente buscando influenciar a los padres de la participante y alejarlos de de Ricardo. “Me siento como un novio pidiéndoles la mano. Yo quiero, quizás por una cuestión de gusto musical o generacional, aunque yo soy una señora grande, por ese motivo no conocen mi trabajo. pero me quiero presentar, soy una gran influencia para su hija, soy una persona muy sana y trabajadora" le confesó Lali a la familia de Sabrina.

Una vez terminadas las negociaciones con los padres de la participante, Sabrina tuvo que armarse de valor y elegir. La joven promesa de "La Voz" decidió que su futuro va a estar con Ricardo Montaner.