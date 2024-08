Colonense unirá el Obelisco con Colón en una causa solidaria

En una demostración de fuerza, perseverancia y compromiso con su ciudad y una causa solidaria, el colonense Silvio Arlettaz se prepara para un reto personal y comunitario: correr desde el Obelisco hasta Colón. Este desafío, que se llevará a cabo el próximo 12 de octubre, tiene como objetivo no solo alcanzar una meta física, sino también colaborar con diversas iniciativas solidarias en la comunidad.



Esta semana fue recibido en el despacho por el Intendente José Luis Walser, en la que también estuvieron presentes Juan Pablo Villalba, Secretario de Desarrollo Humano, y Jésica Britos, Directora de Deportes de Colón, donde el deportista compartió los detalles de su próximo desafío. "Este es un sueño que he tenido durante años, y finalmente, este año se han dado todas las condiciones físicas para hacerlo realidad", comentó Arlettaz, quien recientemente completó una prueba de 42 kilómetros entre las plazas Washington y Artigas como parte de su entrenamiento.



El corredor colonense no solo busca cumplir con un reto personal, sino que ha decidido darle un carácter solidario a su travesía. "La movida es solidaria también", explicó Arlettaz. "Se van a vender remeras para Lalcec y se van a juntar alimentos y productos de limpieza para la escuela del parque".







Inspiración y motivación

La iniciativa de Arlettaz no surge solo de su pasión por el deporte, sino también de una profunda reflexión personal. Inspirado por la lucha y la victoria de la esposa de un amigo contra una grave enfermedad, Arlettaz decidió que este sería el año en que su sueño se haría realidad. "Dije: 'Bueno, si ella lo ganó, yo voy a hacer esta causa así'. Y acá estamos, dándole un tinte solidario a esta locura que hace años tenía en mente", expresó.







Unir esfuerzos por una buena causa

El desafío de unir el Obelisco con Colón no solo pone a prueba la resistencia física de Arlettaz, sino que también busca unir a la comunidad en un esfuerzo común por el bien social. Con el apoyo de la Municipalidad de Colón y diversas organizaciones locales, la iniciativa promete ser un ejemplo de cómo el deporte y la solidaridad pueden ir de la mano para lograr grandes cosas.