Prueba Aprender: el 92 por ciento de los alumnos entrerrianos registran niveles adecuados en Lengua

El informe nacional de las pruebas Aprender 2022 fue presentado por el Ministerio de Educación de la Nación en ocasión de una nueva asamblea del Consejo Federal, a la que asistió el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, junto a sus pares jurisdiccionales.

Los resultados de Entre Ríos arrojaron un crecimiento sustancial en el nivel de sus estudiantes de 6º grado. El 70,5 por ciento alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado, lo que representa una mejora general de 21 puntos porcentuales respecto de la evaluación que se realizó en 2021, inmediatamente tras la pandemia. En el nivel básico está el 21,5 por ciento de los alumnos. Además, los estudiantes por debajo del nivel básico pasaron de ser el 27,3 por ciento en 2021 a sólo el ocho por ciento en 2022.

La mayor evolución en Entre Ríos se dio en alumnas y alumnos del sector socioeconómico bajo, con un índice superior de casi 40 puntos para el aprendizaje satisfactorio y avanzado.

En ese marco, el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller que "en Entre Ríos, en sintonía con la Nación, hemos mejorado sustancialmente los indicadores de Lengua y Matemática en sexto grado de la escuela primaria en relación al impacto que habíamos tenido en 2021 tras la pandemia".

Müller aseguró que "no solo estamos recuperando los indicadores que teníamos previos a la pandemia, sino mejorando en el caso de Lengua en sexto grado con más estudiantes que están por encima del nivel básico de comprensión lectora”.

“Esto marca un camino que, si bien es a mediano y largo plazo, tiene que ver con una decisión de implementar estrategias integrales que van desde el programa Aleer, en el caso particular de Entre Ríos, a la política del gobierno nacional de Libros para Aprender y la extensión de jornada, que nosotros tenemos implementada en todas nuestras escuelas desde el inicio del ciclo lectivo por decisión del gobernador Gustavo Bordet", agregó Müller.

Por otra parte, el titular del CGE puso de relieve “el enorme compromiso que las y los docentes entrerrianos llevan a cabo en cada rincón de nuestra provincia, porque sin eso no podríamos contar con estos resultados”.

Para finalizar, resaltó que "mientras los datos muestren estabilidad en los niveles socioeconómicos medianos y altos, lo que nos parece fundamental es la mejora en los niveles socioeconómicos más bajos y eso es un reconocimiento del trabajo y al esfuerzo de los docentes", insistió Müller.

Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, señaló que “los resultados muestran que hubo una reparación del daño que provocó la pandemia en los aprendizajes de las niñas y niños y por eso nuestro reconocimiento a las maestras y maestros por el enorme esfuerzo para reconstruir la escuela”.

El funcionario nacional destacó que “hay mejoras importantes y contundentes en las 24 jurisdicciones, en la escuela pública y en la privada y en todos los sectores socioeconómicos. Los resultados muestran un camino de reparación que es lo que nos habíamos propuesto".

Además planteó que luego de la pandemia “la Argentina logró que todas las chicas y chicos volvieran a la escuela, que haya más días y horas de clase, con libros de Lengua y Matemática en las escuelas primarias y eso es un esfuerzo y compromiso conjunto” y añadió “esto no lo hace un solo gobierno, sino la Nación junto a las provincias y fundamentalmente con toda la comunidad educativa".



Entre Ríos

La prueba se realizó el 18 de noviembre último en todo el país con el objetivo fue medir el desempeño de las y los estudiantes del último año de la escuela primaria en Lengua y Matemática, luego de volver a las clases presenciales tras la pandemia.

En Entre Ríos la realizaron 3259 estudiantes de 6º grado de 128 escuelas (87 urbanas y 41 rurales; 69 de gestión estatal y 59 de gestión privada).

En Matemática también hubo una mejora general, en este caso del 4,5 por ciento en comparación con 2021, aunque también se destacó el crecimiento en las y los estudiantes del sector socioeconómico bajo, 15,4 por ciento, sobre el medio, 4,6 por ciento, y el alto, 7 por ciento.