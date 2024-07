Todo queda en familia

Este proceso suele darse de forma natural, ya que ambos se complementan y ocurren en paralelo. Mientras el negocio crece y se fortalece, la familia también puede aumentar en número y diversificar sus objetivos.

Para quienes inician un negocio, este representa su proyecto de vida, que además les permite asegurar un futuro para su familia. La mayoría de estos negocios de larga trayectoria, ya sean comercios de reventa o prestadores de servicios, han permitido realizar inversiones, disfrutar de vacaciones familiares, y permitieron que los hijos estudien o viajen, estableciendo las bases para un futuro próspero.

Si te identificas con esta situación, entonces te doy la bienvenida al maravilloso mundo de las empresas familiares y familias empresarias.

Una empresa familiar generalmente comienza con un emprendedor que establece las bases del negocio y su gestión. Las actividades de dirección quedan a cargo de miembros de la misma familia, con la prioridad de mantener el control dentro de esta, considerando que los hijos deberán asumir el liderazgo en el futuro.

Por otro lado, una familia empresaria crea un legado a largo plazo a través de diversos negocios. Este tipo de empresa tiende a incorporar personas externas a la familia y a profesionalizar la gestión. Además, al pensar en el futuro, no solo se considera la sucesión familiar, sino también la continuidad y evolución del portafolio de inversiones en su conjunto.

Se podría decir que las empresas familiares pueden evolucionar hacia una familia empresaria, pero este no es necesariamente el camino indicado para todas las familias y negocios. Este proceso es una decisión estratégica que implica grandes cambios en todos los niveles. No podemos olvidar que cada empresa y familia es un mundo único, y no existen recetas mágicas.

¿Ya sabes cuál es tu tipo de empresa? ¿o cuál te gustaría construir? No descuides tu legado y comienza a pensar estratégicamente, planificando para consolidar todo lo que has logrado hasta ahora.



