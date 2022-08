Lo que debes saber para comprar una cosechadora nueva o usada

Cada una de las herramientas de trabajo agrario cumple una función muy específica. Ayudan a perfeccionar las distintas tareas vinculadas al campo y a realizarlas en escalas más grandes.

Para los empresarios que recién comienzan a incursionar en este rubro, pensar en comprar todo el equipamiento esencial de trabajo puede parecer una inversión inabarcable. En estos casos, lo ideal es pensar en maquinaria agrícola usada ya que cumple la misma función y puede resultar mucho más accesible que una nueva.

Para poder comprar una cosechadora usada, es necesario estar bien asesorado por que existen gran cantidad de modelos y marcas con características similares. Lo mismo sucede con las fertilizadoras, sembradoras y pulverizadoras usadas.

Toda esa información puede ser algo apabullante por eso para saber más aquí es posible encontrar variedad de opciones con descripciones y valores.

Ahora bien, más allá de las marcas y los modelos hay ciertas cosas que si podes tener en cuenta antes de comprar maquinaria de este tipo. En esta nota, particularmente, nos centraremos en las cosechadoras y los puntos que debes tener en cuenta para que tu inversión valga la pena.



¿Qué función cumplen las cosechadoras?

Las cosechadoras son las elegidas para llevar adelante el proceso de cosecha y su función es la de segar, trillar y limpiar el grano. Con el paso del tiempo y la evolución tecnológica ha podido incrementar su capacidad de recolección, aumentando así su rendimiento.

Es una de las maquinarias preferidas en el rubro de la agricultura y seguramente sea por la multiplicidad de funciones que ofrece y por la posibilidad de automatizar tareas tan complejas y laboriosas.

¿Qué debo tener en cuenta antes de comprar una cosechadora?

Algunas de las consideraciones que debes tener en cuenta aplican tanto para cosechadoras nuevas como usadas. En cualquiera de los dos casos, lo primero que debes tener en cuenta es la dimensión del terreno y el tipo de cultivo, eso definirá el tamaño de la máquina y su capacidad.

Definidos ambos puntos, lo primero que debes ver es el cabezal. Según se trate de una cosecha gruesa o una fina, se puede elegir entre un cabezal Draper o un cabezal con tornillo sinfín.

Por otro lado, debes verificar que la regulación del sistema de cabezal, trilla y limpieza sea algo sencillo, de lo contrario podrías tener pérdidas de cosecha. Lo mejor es optar por un sistema hidráulico y eléctrico que puedan ser supervisadas desde el monitor de la cabina.

El interior del vehículo también debería ser un punto a tener e n cuenta. La persona que conduzca la cosechadora es probable que pase largas horas sentada y por lo tanto debe sentirse cómoda. Asimismo, todas las opciones del tablero de control deberían funcionar sin inconvenientes.

Por último, presta atención a los neumáticos. Como se trata de un vehículo de mucho peso, sus ruedas deberían tener la capacidad de carga adecuada. Por otro lado, la movilidad, tracción y resistencia al desgaste de los rastrojos son otros puntos que podrías tener en cuenta.



¿Y qué sucede si es usada?

Si la cosechadora que piensas comprar es usada, además de tener en cuenta las cuestiones mencionadas, también debes reparar en la antigüedad de la máquina. Es decir, cuantos más años tenga más difícil será encontrar sus repuestos, por lo tanto, en caso de sufrir algún tipo de avería es probable que se vuelva más dificultoso poder repararla.

Por otro lado, también debes mirar las horas de motor y de trilla ya que, si la cantidad de horas es inferior a las de un uso razonable, es posible que haya sufrido un accidente.

Una vez que hayas verificado esto, proba el motor encendido para ver si funcionan todas las partes, si hace o no algún ruido extraño o si sus poleas funcionan correctamente. Esto evitará futuras sorpresas en el momento de la acción.

Por último, aunque pueda parecer simplemente una cuestión estética no olvides observar si existen golpes y óxidos que den cuenta de cierto tipo de descuido o falta de mantenimiento de la cosechadora.

Se trata de un bien material que no se renueva con mucha frecuencia por eso, antes de comprarlo y hacer una inversión tan grande, es fundamental que puedas verificar cuestiones tales como si funciona o no correctamente, su antigüedad, neumáticos, etc.