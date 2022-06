El tractor, uno de los vehículos agrícolas más importante para esta industria

Dentro de los diferentes vehículos y maquinarias utilizadas en las labores del campo, el tractor es una de las más importantes. La principal razón es su versatilidad. Se usa para arar el campo, en el tratamiento de los cultivos y en la etapa de riego, sólo por citar algunas actividades.



Su sistema de brazos, y la posibilidad de ser acoplado con un ardor, la empacadora, una picadora e incluso una segadora lo demuestran. Además, son usados en el cultivo de maíz, soja y maní, principales productos del centro del país.



De las diferentes marcas existentes, los tractores Massey Ferguson usados o nuevos están dentro de los más buscados. De hecho, los tractores Massey Ferguson, son una de las tantas marcas más vendidas en Argentina.





Tipos de tractores

Son muchas las provincias que se destacan por su participación agropecuaria. Siendo la producción de cereales, trigo, forraje, oleaginosa uno de sus principales aportes a la economía nacional. Por esta razón, es común ver entre sus campos diferentes tipos de tractores.



Los vehículos de trabajo se eligen según las tareas, necesidades y demanda de cada agricultor. Por ejemplo, para compactar, cultivar hileras o para realizar movimiento de tierra se necesitan distintas maquinarias, por ejemplo, de tracción simple, doble o articulados.



La ventaja es que hay tractores Massey Ferguson usados o tractores Pauny usados en buen estado que se pueden adquirir a un costo atractivo para desempeñar esas y muchas más funciones.

Claves para adquirir tractores usados

Definir el tipo que se necesita y el presupuesto a invertir son claves al momento de buscar tractores Massey Ferguson o tractores Pauny. Lo cierto es que los aspectos técnicos son, además de los económicos, los más influyentes.





Inspeccionar la cabina

El exterior es uno de los principales ganchos al momento de mirar tractores Pauny usados. Sin embargo, más allá de que se vea en buen estado, lo que realmente importa es su interior y buen funcionamiento.



La cabina es un buen lugar para comenzar. Aquí se tiene que inspeccionar los controles de mandos y luces. Probarlos, cerciorarse que se activen y desactiven. Esto ayuda también a descartar cualquier desperfecto eléctrico.



Estado del motor

Al evaluar el motor de un tractor usado, hay que preguntar las horas de funcionamiento a las cuáles fue sometido. Buscar ruidos raros al ser encendido. Que no emita una cantidad excesiva de humo, o tenga fugas. Chequear que el agua y el aceite no se mezclen y observar bien cada una de las piezas que lo componen.



¿Cómo se hace esto? Sencillo arrancando el motor para escuchar los ruidos, detectar vibraciones y comprobar el estado del embrague.



Neumáticos y ruedas

Respecto a esta pieza del tractor, lo principal es inspeccionar que el desgaste de los neumáticos sea lo más parejo posible. Sobre todo, que no estén deformes, con agujeros o grietas.



Respecto a las llantas se verifica el estado de corrosión y si hay presencia de abolladuras. De lo contrario, tendrías que realizar una inversión extra para su reposición.



Niveles de emisión

Otro aspecto clave antes de elegir qué comprar es la idea es adquirir un tractor con buena combustión, el cual garantice o emita los niveles permitidos. Es por esa razón que se tiene que prestar atención a la cantidad y el color del humo.



Los papeles

Ya que se trata de adquirir tractores usados, no hay que dejar a un lado sus papeles, que deben estar en regla desde el momento previo a la compra. Luego será demasiado tarde y es posible que ocurran imprevistos legales.



En otras palabras, hay que comprobar que tenga las homologaciones correspondientes, que coincidan con el número del motor y que figuren en los papeles. También debe existir un permiso de circulación vigente. Si el tractor está asegurado, los documentos de la póliza, e incluso las revisiones que se le han hecho a la fecha.



Dónde comprar

Se trata de un vehículo especializado, por tanto, el lugar donde se va a comprar es otro punto a tener en cuenta. Una manera segura, por ejemplo, es indagar en páginas web especializadas en productos del agro.



Ahí encontrarás una amplia variedad de tractores, y es muy probable que todos los aspectos anteriormente mencionados estén chequeados antes de colocarlos a la venta.



Recordá que los tractores son de las maquinarias más útiles e importantes de la actividad agrícola. Razón suficiente para tomarse el tiempo de analizar el mercado y elegir de manera inteligente.