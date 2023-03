La vicegobernadora Laura Stratta y la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira visitaron San José

Fue a través del Programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales.

Además, entre otras actividades, recorrió el mercado popular de esa localidad.

Este martes en el Salón del Bicentenario, 87 emprendedores y emprendedoras de la Economía Social recibieron maquinarias y herramientas. En tanto, la Cooperativa de Trabajo Arriba Limitada de San José recibió un aporte por más de 520 mil pesos para adquirir distintos elementos tecnológicos para fortalecer el emprendimiento.

Durante el acto, la vicegobernadora sostuvo: “Estoy muy contenta de estar en San José nuevamente con una agenda de trabajo que es amplia y que tiene que ver con el compromiso y la articulación entre el gobierno local y provincial”.

Previamente al acto, Stratta recorrió el mercado popular, “un espacio muy importante de comercialización donde reunimos a los productores y emprendedores de la economía social con los consumidores, con estrategias que nos permitan que vendan más y que los vecinos puedan acceder a precios justos”, indicó tras comentar que también recorrieron “una parte de la obra que se está haciendo con los fondos que entregamos desde la Vicegobernación con una agenda especial que estamos llevando adelante en torno a los espacios de comercialización de la economía social”.

En esta línea, la vicegobernadora confirmó la entrega de herramientas de trabajo. “Estoy con la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira que recorre toda la provincia con una agenda que tiene que ver con la primera infancia y con la economía social”. Dijo que en esta oportunidad, entregan a 100 emprendedores herramientas “para que puedan potenciar y profundizar sus proyectos que sean sustentables, que les genere ingresos y que le permita crecer y desarrollarse”, subrayó al tiempo que sostuvo: “Tenemos una gestión muy comprometida con las políticas de la economía social que se materializan en agendas como estas que nos permiten abrir puertas, generar oportunidades y apostar el trabajo genuino y al desarrollo social”.

Para Stratta, “cuando uno habla del Estado presente, habla de marcar presencia en todas las aristas: la salud, la educación, el acceso a la vivienda propia, que son prioridad en esta gestión. Cuando uno tiene un Estado que hace las cosas bien, cuando se equilibran las cuentas y se sentaron las bases para poder mirar hacia el futuro con dignidad y coherencia, me parece que podemos seguir con las agendas”. Y añadió: “El gobernador Gustavo Bordet siempre tiene la escucha atenta. Cuando uno viene al territorio no viene solo a entregar herramientas, a cortar cintas o a ver una obra sino también a llevarse nuevas demandas y trazar nuevos desafíos”, dijo la vicegobernadora y valoró el equipo de trabajo que tiene la provincia y que conduce el mandatario entrerriano, “siempre atentos a lo que sucede y trabajando en articulación, junto a la sociedad civil, como en este caso, expresada a través de las y los emprendedores”.





Confiar en el Estado

Por su parte, la ministra Paira manifestó: “Celebramos la posibilidad de compartir esta entrega con tantas emprendedoras y emprendedores que en su mayoría han transitado un camino de formación en la Escuela Municipal de Oficios. Y sobre todo queremos agradecerles por confiar en el Estado para acompañarlos a desarrollar y fortalecer sus proyectos de vida en esta comunidad, sabemos que para muchas y muchos es impulsar también sus sueños y anhelos”, manifestó la ministra.

En este sentido, Paira remarcó: “Nuestro gobernador Gustavo Bordet nos ha convocado a trabajar en dos ejes fuertes como trabajo y cuidado, porque entendemos que son constitutivos para que cada uno tenga la posibilidad de desarrollarse en su localidad acorde a un modelo de ciudad, provincia y Nación. Y esto es lo que hacemos al fortalecer la economía social: acercar herramientas para que cada uno pueda proyectarse en vivir de lo que trabaja”.

A su vez, el intendente afirmó: “Siempre digo que cuando tanto Marisa como Laura vienen a nuestra ciudad es para reivindicar algún derecho o para generar, ampliar los derechos que necesitamos y las necesidades que tenemos en la ciudad en materia de políticas sociales y desarrollo y eso no es un dato menor”.

Sobre la entrega de herramientas, Bastián consideró que “los beneficiarios de estas herramientas podrán desarrollarse de la mejor manera, poder conseguir trabajo y generar una economía o movimiento económico en su casa y en la ciudad”.

En otro tramo de su discurso, valoró la creación y funcionamiento de la escuela municipal de oficial y destacó el rol y el acompañamiento del Estado. “Las sociedades que se desarrollan que miran hacia el futuro son las que crecen”, dijo el jefe comunal.





Sobre los aportes

En detalle, bajo el Programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que se implementa en la provincia a través de la cartera Social, emprendedores y emprendedoras de la Economía Social del rubro construcción, producción y textil, recibieron diversas herramientas para fortalecer sus proyectos productivos y de servicios.

María Agostina Bouvet, quien se dedica a la carpintería y recibió un taladro inalámbrico y una ingletadora, compartió su experiencia y valoró la gestión. “Gracias de corazón por el crecimiento”, dijo emocionada.





Trabajo en territorio

Durante la jornada, la vicegobernadora dialogó con emprendedoras y emprendedores locales y posteriormente recorrió la obra que se lleva adelante en el Mercado Regional y Solidario de la localidad a través de un aporte económico de la Vicegobernación en el marco de una línea específica de fortalecimiento a Mercados de la Economía Social.

Luego, Stratta visitó las instalaciones de la Escuela José Hernández N°50 Agrotécnica de Colonia del Carmen, departamento Colón. Allí, recorrió los espacios formativos, observó los métodos de producción agropecuaria, y se interiorizó sobre las demandas de la comunidad educativa. Del recorrido también participó el presidente del Consejo General de Educación, Martin Muller.





Presencias

La viceintendenta de San José, Marisa Vanesa Follonier; el senador por el departamento Colón, Mauricio Santa Cruz; la intendenta de Villa Elisa Susana Lambert; Marcelo Giménez, intendente de Ubajay; el secretario de Economía Social, Luis Precerutti, la articuladora del Centro de Referencia de Entre Ríos del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, Jimena Osuna. Además participaron de la actividad, el coordinador del programa Manos Entrerrianas, Matías Daneri y del director de Fortalecimiento de la Economía Social, Enrique Baffico; por parte del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), María Alejandra Buenar, entre otras autoridades provinciales, municipales e invitados especiales.