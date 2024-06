Datos económicos, contables y financieros – Junio 2024

Por Franco Scorians

1. TASAS INTERÉS AFIP: La AFIP difundió las nuevas tasas de intereses resarcitorios y punitorios, que se aplicarán a partir del 1° de junio. Las mismas tuvieron una baja importante, en tal sentido, se establecieron las siguientes tasas:

a. Interés resarcitorio: 6.41%, antes abril/mayo 12.07%

b. Interés punitorio: 7.39%, antes abril/mayo 13.93%.

Cabe destacar que estas nuevas tasas tienen vigencia a partir del 1/6/2024.



2. DDJJ INFORMATIVA BIENES PERSONALES Y GANANCIAS EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA: La AFIP informó en su página web que los empleadas en relación de dependencia, jubilados y pensionados se encuentran obligados a presentar la declaración informativa de bienes personales y/o del impuesto a las ganancias, por el año 2023, cuando hayan obtenido rentas brutas por un importe igual o superior a $ 15.917.863,58.



3. DEDUCCIONES IMPUESTO A LAS GANANCIAS 2023: A través de la R.G(AFIP) 5514, se estableció nuevo plazo para la presentación del F. 572 web del 2023 extendiéndose hasta el 30/06/2024. Para practicar la retención anual, los agentes de retención tienen plazo hasta el 31 de julio de 2024 inclusive. El importe determinado será retenido o reintegrado cuando se efectúe el primer pago posterior a la fecha de dicha liquidación hasta el 09 de agosto de 2024 inclusive.



4. MONOTRIBUTO. LOS ALQUILERES Y LAS UNIDADES DE EXPLOTACIÓN. Luego de la sanción de la Ley 27.737/2023 ya no existe el límite de 3 unidades de explotación para ser monotributista. Todo es considerado una sola actividad o unidad. Cabe destacar que aún no se encuentra con el decreto reglamentario de la respectiva normativa.



5. BILLETERAS ELECTRÓNICAS. ¿Cuáles son los movimientos de sus clientes que deben informar las entidades financieras y las plataformas de gestión electrónica a la AFIP? A través de la RG 5512, la AFIP elevó los montos mínimos, tal cual habíamos comentado en una nota anterior. Link a la nota. Desde el 1/6/2024, los motos son los siguientes:

a. Cuando los ingresos o egresos mensuales superan los $ 400.000

b. Cuando el saldo supera los $ 700.000 al finalizar el mes

c. Cuando las transferencias superan la suma de $ 1.400.000



6. LEY BASES. Con fecha 13/6/2024 se dio media sanción a la Ley Bases “modificada” dado que del paquete original de más de 600 artículos, quedaron aproximadamente la mitad. Con respecto al paquete fiscal, las modificaciones previstas para Bienes Personales y Ganancias no fueron aprobadas, mientras que los cambios en Monotributo, Moratoria y Ley de blanqueo pasaron esta etapa. La Ley pasará a Diputados en donde deberá ratificarse y en donde de aprobarse sería convertida en Ley. Luego pasaría al PE para su promulgación.

BLANQUEO

MORATORIA

IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES

IMPUESTO A LAS GANANCIAS



7. VENCIMIENTOS IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PH y BIENES PERSONALES. A través de la RG 5516/24 se prorrogó el vencimiento y pago para las DDJJ según la terminación de la CUIT.

a. 0,1,2 y 3 al 26/08/2024 inclusive

b. 4, 5 y 6 al 27/08/2024

c. 7,8 y 9 al 28/08/2024



8. VENCIMIENTO DE BIENES ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS. Si bien el aplicativo está disponible en la web de AFIP, en el caso de que se apruebe el Paquete Fiscal, la alícuota para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas cumplidoras pasaría de 0,5% a 0,375%, de acuerdo al artículo 72. Para salvar esa situación, se solicitó brindar la postergación de los plazos de vencimientos mencionados dado que los contribuyentes se verían perjudicados, los cuales quedaron configurados de la siguiente manera:

a. 0,1,2 y 3 al 12/08/2024, pago 13/08/2024

b. 4, 5 y 6 al 13/08/2024, pago 14/08/2024

c. 7,8 y 9 al 14/08/2024, pago 15/08/2024



9. INFLACIÓN: La inflación del mes de mayo fue de 4.2 %, la más baja desde febrero de 2022. En lo que va de 2024 acumula un 71,9%, en tanto que la interanual asciende al 276,4%.



10. RECESIÓN. Se dió a conocer el estudio sobre la actividad de construcción, en donde según el INDEC la misma cayó en el mes de abril 37.2% con respecto al mismo mes del año 2023. Se produjo una merma en la cantidad de materiales y en la mano de obra contratada. Además de la escalada de precios, la paralización de la obra pública incide en estos datos en forma significativa.

En términos generales el INDEC reveló que el primer trimestre el EMAE (Estimador Mensual de la Actividad Económica) del primer trimestre cayó un 5.3 %.



Franco Scorians

Contador Público (UNLP)

Especialista en Tributación (UNLP)

Maestrando en Contabilidad (UNLP)

Mat. 4661 C.P.C.E.E.R

Remedios de Escalada Nº 1580 – San José (E.R)

[email protected]

linkedin.com/in/franco-scorians-76268335