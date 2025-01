Datos económicos, contables y financieros Enero 2025

1. MONOTRIBUTO. Desde la modificación de la LDB, los montos a ingresar variarán en forma semestral teniendo en cuenta el IPC de los últimos 6 meses. También variarán los límites de facturación, hoy en 68 millones de pesos en la máxima categoría. Este incremento podría rondar el 21%, pero deberíamos esperar la inflación de diciembre de 2024, la cual será publicada el 14 de enero de 2025 y se encontraría entre el 2.2 y el 2.7%. Cabe mencionar que estos datos son necesarios para llevar a cabo la recategorización, la cual vence el 20 de enero de 2025.

2. IMPUESTO PAIS. Desde el 23/12/2024, se eliminó el impuesto PAIS, por lo cual la compra de divisas en el MULC se “abarató” en un 30%, siguiendo vigente la percepción adicional del 30 % como pago a cuenta del impuesto a las ganancias y/o bienes personales, según corresponda. Esto trae aparejado una serie de cambios en cuanto a los pagos en el exterior, disminuyendo el precio del “dólar tarjeta”. No obstante, en el exterior sigue siendo más barato, en términos relativos, pagar con dólar billete, ya que el MEP se ubica entre los de menor valor. De un tiempo a esta parte el Estado ha intentado bajar la brecha con cierto éxito, al menos preliminarmente. Recordemos que el BLUE y el MEP llegaron a costar entre 1400 y 1500 pesos, valor que luego fue disminuyendo a lo largo del segundo semestre de 2024. En diciembre tenemos un escenario con suba en el tipo de cambio, muy posiblemente por cuestiones estacionales.

3. PAGOS EN BRASIL. Muchas billeteras digitales han incorporado el sistema de pagos PIX, que permite fondear en pesos y pagar mediante QR o CPF. PIX es un sistema ideado por el Banco Central de Brasil y se asocia a billeteras como Lemon, Satoshi Tango, Takenos, entre otras; y permite el pago en reales realizando la conversión en forma instantánea. Con estas aplicaciones al día de hoy se obtiene un TC de aproximadamente 200 pesos por real, mientras que el TC teniendo en cuenta la cotización del dólar turista o tarjeta es de aproximadamente 220 pesos por real, consiguiendo de esta forma un ahorro del 10% en los pagos que se realicen. Claro está, que el sistema necesita de datos del teléfono, por lo cual contar con cobertura de roaming (o WIFI) será sustancial al momento de realizar los pagos.

4. SAC servicio doméstico. El art. 27 de la Ley 26.844 (época de pago) establece que debe pagarse hasta la última jornada laboral del mes de diciembre. En el caso de los jornalizados se cumple estrictamente con esta modalidad, mientras que en los mensualizados se abona con los haberes correspondientes al mes de Diciembre, que sucede los primeros días del mes de Enero de 2025.

5. PLAN DE PAGOS. A la espera de la nueva RG que oficialice un nuevo plan de pagos para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, entidades sin nes de lucro, contribuyentes del sector de salud y pequeños contribuyentes, para regularizar sus deudas tributarias, que podrán pagar sus deudas hasta en un plazo máximo de 48 cuotas. Asimismo se suspenden las ejecuciones fiscales y embargos para entidades sin fines de lucro y contribuyentes pertenecientes al sector de salud hasta el 31/07/2025. En el plan se podrán incluir las siguientes obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2024:

a. Impositivas y de los recursos de la seguridad social, incluidas sus intereses y multas.

b. Retenciones y percepciones impositivas.

c. Multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a la importación o exportación y liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como sus intereses.

La adhesión podrá realizarse desde el 3 de febrero hasta el 30 de abril de 2025, ambos inclusive, a través del sistema informático “Mis Facilidades” con Clave Fiscal. Consideramos clave la adhesión y regular deudas con el Fisco a los fines de no caer en ejecuciones fiscales y el pago de intereses punitorios, honorarios a abogados y evitar caer en medidas cautelares impuestas por el fisco como embargos de cuentas bancarias.

6. BLANQUEO. Según información de ARCA, el blanqueo tuvo un éxito rotundo, en el cual se exteriorizaron 32.151 millones de dólares, de los cuales 22.165 corresponden a depósitos en efectivo, mientras que los 9.986 M restante a bienes muebles e inmuebles,



7. SUMA FIJA ART. Esta se incrementará mensualmente según la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), para el devengado diciembre asciende a la suma de $ 1.140 según lo establecido por la 12/2024 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

8. SMVM. De acuerdo con la normativa, el salario mínimo vital y móvil (SMVM) para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada laboral completa será de $279.718 a partir del 1° de diciembre, mientras que para los trabajadores jornalizados la remuneración se establecerá en $1.399 por hora. Asimismo se establece un esquema incremental para los meses de enero a marzo de 2025.



Esquema de incrementos mensuales hasta marzo 2025:

1° de enero de 2025: $286.711 para mensualizados y $1.434 por hora para jornalizados.

1° de febrero de 2025: $292.446 para mensualizados y $1.462 por hora para jornalizados.

1° de marzo de 2025: $296.832 para mensualizados y $1.484 por hora para jornalizados

Este monto incide sobre muchos otros conceptos, entre ellos la prestación por desempleo que se conforma con el 75% de la mejor remuneración del trabajador en los últimos 6 meses, pero con la limitación de que el mismo no puede ser inferior al 50% del SMV ni superior al 100% del mismo.

En cuanto al haber máximo, se establece en la suma de $1.789.302,46.



9. BONO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS. través del Decreto 1133/2024, el Poder Ejecutivo establece un refuerzo de hasta $70.000 que se abonará en el mes de enero de 2025, para aquellos titulares que, por la suma de los haberes en todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado.

10. INVERSIONES. Desde agosto hasta diciembre el rendimiento en acciones en el mercado argentino (MERVAL) fue del 100% y de los bonos del 70%, por lo cual el mercado debe ajustar y es momento de tomar ganancias, estar líquido para entrar en el próximo piso. En términos interanuales, el índice S&P Merval tuvo una suba de 174% en pesos y 125% en dólares. Para los rendimientos de corto plazo, las LECAPS siguen siendo una opción, ya que por ejemplo la S31E5, que vence el 31/01/2025, rinde un 3.22%, bastante por encima de la inflación esperada para enero de 2025.

En el mercado internacional se pueden dar bajas por lo cual la opción de compra de CEDEARS no sería conveniente. Recordemos que los CEDEARS son certificados de depósitos argentinos que tienen como activo subyacente una acción que cotiza en el exterior. Adicionalmente tienen un ratio de conversión, lo cual implica que una cantidad determinada de certificados se corresponden con una acción, por ejemplo el ratio de conversión de Tesla (Ticker TSLA) es de 15:1.

Escenario en Argentina para 2025. Según estimaciones privadas la economía argentina puede llegar a crecer el 5% en 2025, la inflación podría estar en torno al 16%. Con respecto a las materias primas, las cuales representan el 50% de las exportaciones, vemos que el IPMP viene consolidando desde octubre de 2024 una tendencia a la baja. Para mayor detalle sobre dicho índice puede consultarse el siguiente link:

https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Precios_materias_primas.asp

El ciclo económico puede consolidar un sendero de crecimiento. El precio de los inmuebles debería subir en dólares si se dan las condiciones para el otorgamiento de créditos hipotecarios para compra de viviendas únicas y/o en pozo (se habla de UVA + 5 puntos), mientras que el precio de los automóviles, también en dólares, deberían bajar, dada la distorsión de precios relativos existentes en el mercado.

11. BILLETERAS ELECTRÓNICAS Y BANCOS - ARCA. Movimiento entre cuentas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero actualizó los montos a partir de los cuales se deben informar las operaciones financieras, desde el 1/1/2025. Dicha obligatoriedad surge de la RG 5512/2024 y consiste en:



- Cuando los ingresos o egresos mensuales superan los $ 600.000 (antes $ 400.000)

- Cuando el saldo supera los $ 1.000.000 al finalizar el mes (antes $ 700.000)

- Cuando las transferencias superan la suma de $ 2.000.000 (antes $ 1.400.000)

Los valores anteriores regían desde el 1/06/2024.



Franco Scorians

Contador Público (UNLP)

Esp. En Tributación (UNLP)

Mat. 4661 C.P.C.E.E.R

