Gustavo Bastian: “Las fiestas populares son un patrimonio simbólico en intangible de nuestra identidad, pero también un motor para las economías

Al igual que lo venimos haciendo en los últimos años, la Fiesta tendrá lugar a comienzos de julio. Y también, al igual que en los últimos años, el ingreso volverá a ser libre y gratuito.

Las fiestas populares son parte fundamental del acervo cultural argentino, de nuestras tradiciones; sobretodo en el interior del país donde constituyen un capital simbólico, un patrimonio intangible de la identidad local. Cada ciudad, cada pueblo, cuenta con alguna festividad de la cual toda la comunidad es parte, y en general está vinculada a alguna faceta de su idiosincrasia: la fecha de la fundación, el Santo Patrono, o alguna actividad tradicional de la zona.

Los sanjosesinos contamos con dos de estas celebraciones: la Fiesta del Campamentista, relacionada con el turismo de camping en costas ribereñas, y la Fiesta de la Colonización, vinculada profundamente con el origen de nuestra localidad, que fue la primera colonia agrícola para inmigrantes de Entre Ríos y una de las tres primeras del país.

En 2022, cuando la pandemia empezaba a quedar atrás y lentamente íbamos volviendo a la normalidad, a la rutina en el buen sentido, a reencontrarnos en nuestros espacios de socialización, fue que desde la gestión que me toca conducir buscamos darle un giro a nuestra fiesta más emblemática.

Con la idea de devolverla a sus orígenes e identidad, resolvimos que la misma vuelva a realizarse durante el fin de semana en torno al 3 de julio, fecha en que conmemoramos el aniversario de la fundación de nuestra Colonia.

Por otro lado, dispusimos que el tradicional desfile evocativo regresara al circuito de Plaza Urquiza. Nos pareció un lindo gesto desde lo simbólico, ya que nuestra plaza es el principal punto de encuentro de los sanjosesinos, además de un sitio en el que la comunidad ha vivenciado su historia, afirmó Gustavo Bastian.

Finalmente, buscando devolverle la impronta de fiesta popular, decidimos que la entrada a los espectáculos será libre y gratuita, y dispondremos colectivos –también gratuitos- para que los vecinos de los barrios más alejados puedan participar.

Esto que estamos haciendo puede parecer que va a contramano de la línea que se busca imponer desde el gobierno nacional. Y es que para los que ven al Estado como un enemigo, como el mayor de los males, debe resultar difícil comprender que un municipio pueda comprometerse de esta forma con una festividad popular.

Demás está decir que para nosotros el Estado tiene otro rol, que es el de velar por el bien común y un desarrollo armonioso de la sociedad. Pero aún en los términos que pretenden plantearlo desde la otra vereda, los del Excel que cierra, los de la eficiencia, incluso desde esa perspectiva las fiestas populares representan un haber importante.

Durante la presentación, mencionábamos que varias instituciones de la sociedad civil participarán activamente de la Fiesta de la Colonización. Se trata de ONGs, clubes deportivos, asociaciones intermedias, etc. las cuales se hacen cargo de brindar algún servicio durante los días que dura la fiesta. Todas estas entidades cumplen un rol social, responden a una necesidad comunitaria, y el dinero que obtienen en ese fin de semana representa en algunos casos, el mayor ingreso de fondos en su balance anual. ¡Vaya si es importante la Fiesta en términos económicos!

Cuando el actual presidente en alguna de sus habituales giras, siempre lejos de los argentinos, nos dice que no hay que preocuparse por las demandas sociales, que “alguien las va a resolver”, no menciona que, si no hay un negocio de por medio, ese “alguien” solo puede ser o el Estado o la comunidad que se asocia con fines solidarios.

De nuevo, quienes entendemos al Estado como el ente que debe velar porque su comunidad se desarrolle en armonía, creemos que es nuestro deber acompañar a las instituciones civiles que persiguen ese mismo objetivo. Esa es la Comunidad Organizada. Y si ese apoyo puede brindarse en el marco de una fiesta popular que nos hermane, que nos conecte con nuestros orígenes y con nuestra identidad, ¡bienvenido sea!, manifestó Bastian.