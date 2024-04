Villa Elisa potencia su promoción turística

Con vistas a potenciar el posicionamiento de Villa Elisa como destino turístico 2024 se lanzó una Campaña Digital “TE LO MERECÉS”, Mayo de beneficios.

Esta campaña surge a partir de criterios aunados entre la Municipalidad de Villa Elisa, Termas Villa Elisa y CATURVE (Cámara de Turismo de Villa Elisa).

Durante el mes de mayo del corriente año, el público podrá disfrutar de los siguientes beneficios:





Reservá 2 noches y la tercera va de regalo.

Consultá los establecimientos adheridos. https://villaelisa.tur.ar/listado-de-alojamientos-finde-3×2/

Promoción no acumulable a otro beneficio.





Presentando la Tarjeta de la Cámara de Turismo Villa Elisa (CATURVE) en los locales gastronómicos adheridos obtenés un 10% de descuento en el total de la cuenta.

Consultá los establecimientos adheridos.

https://villaelisa.tur.ar/gastronomiapromos/

Promoción no acumulable a otro beneficio.





LUNES de descuentos, 50% Off durante Abril y Mayo: si visitas el complejo los fines de semana, podés ingresar al lunes próximo siguiente abonando tan sólo el 50% de los valores de cada entrada. Para acceder al beneficio tenés que presentar el ticket del día de visita (sábado o domingo previo).

10% de descuento sobre el total del ticket de Acceso al Complejo, alojándote en la ciudad y presentando la factura del alojamiento.

20% de descuento sobre el total del ticket de Acceso al Complejo, presentando la Tarjeta de la Cámara de Turismo (CATURVE) + la factura del alojamiento.

Descuentos no acumulables entre sí.

El objetivo es articular una estrategia común entre el sector público y privado que permita optimizar esfuerzos y recursos en pos de un mismo objetivo.