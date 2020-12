Vacaciones: 5 consejos para programar un viaje low cost

El problema es que, muchas veces, la economía doméstica pone en segundo lugar esta necesidad.

Sin embargo, un cambio de perspectiva puede darnos la posibilidad de viajar. En ese sentido, las experiencias de otros viajeros y el desarrollo de ciertas estrategias brindan información útil para realizar ese viaje que muchas veces postergamos.

En esta nota, te damos algunos consejos útiles a la hora de proyectar tus vacaciones, para que no se vuelvan un imposible.





Buscar ofertas

Cada vez, es más fácil encontrar ofertas de vuelos, tours, pasajes terrestres y hospedajes. Ya sea por inicio o fin de temporada, días festivos, promoción de sitios turísticos o ciclos de ofertas mundiales como el cyber day, las empresas ponen a disposición servicios totalmente accesibles.

A veces las ofertas llegan en un momento inoportuno para nuestras finanzas, pero existen facilidades como los adelantos de sueldo online, que permiten aprovechar las promociones. Esto suele ser más conveniente que reunir el dinero, por la rápida actualización de precios.





Aprovechar los trámites en línea

La manera más fácil de encontrar las ofertas es mantenernos conectados y buscar en las páginas de las empresas. Además, en la mayoría de los casos los valores promocionales están dirigidos exclusivamente a las compras en línea.

En el caso de necesitar dinero de inmediato para aprovechar una oferta vigente por el día, solicitar préstamos de manera online es un trámite sencillo y rápido. La virtualidad también nos permite buscar referencias de las agencias, hospedajes y lugares que visitaremos.





Programar dentro de lo posible

Este es, quizás, el punto más difícil a la hora de pensar en vacaciones, ya que muchas veces no depende absolutamente de nosotros. Sin embargo, agendar con antelación un viaje nos permite gestionar los permisos en nuestro trabajo u organizar nuestra labor si somos independientes.

La programación también brinda otras ventajas, como buscar información sobre el lugar que visitaremos y aprovechar cada día para conocer nuevos sitios. También, podemos buscar datos sobre restaurantes, sitios turísticos y oficinas de cambio.





Probar nuevos formatos

Muchas veces, parece imposible viajar porque tenemos una idea de turismo que implica modalidades fuera de nuestro alcance. Pero es cada vez más usual conocer experiencias de viajeros que se posicionan como habitantes del lugar, aunque no se hospeden tanto tiempo.

Usar el transporte público, alquilar hospedajes con cocina e ir al supermercado por las compras esenciales son solo algunas medidas que pueden tomarse para evitar gastos innecesarios. No se trata de disfrutar menos, sino de ser estratégicos.





Explorar y aventurarse

Otro prejuicio común en torno a las vacaciones es que están regidas un 100% por el consumo constante, lo que se vuelve insostenible. Aunque tiene mucho que ver con la necesidad de trabajar menos que en nuestro día a día, no siempre es necesario gastar mucho.

Incluso, puede ser mucho más excitante caminar una ciudad y toparnos sorpresivamente con algún restaurante local o escalar un cerro y obtener una vista privilegiada. Un cambio de perspectiva puede regalar momentos inolvidables.