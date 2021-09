Turismo pospandemia: ¿Cuáles son las condiciones para viajar hoy?

La pandemia por el coronavirus cambió nuestra vida. Sin dudas, en este último tiempo, diversas dinámicas de nuestro día a día cotidiano, tanto a nivel individual como mundial, fueron modificadas.

Entre los sectores más afectados por la pandemia, se encuentra el turismo. Sin embargo, gracias a su capacidad de reinvención y a las medidas sanitarias contra el virus, hoy, poco a poco, podemos volver a viajar.

En esta nota, repasamos algunas de las condiciones que debemos tener en cuenta al momento de planificar nuestro viaje.





Acreditación de salud

Una de las principales condiciones que se nos exigirá para ingresar a cualquier destino, es demostrar que no estamos infectados con el virus. Dependiendo del lugar al que deseemos viajar, pueden solicitarnos desde esquemas de vacunación completo hasta test negativos de COVID-19.

En este aspecto, es importante tener en cuenta que algunas compañías de seguros ya incluyen en sus paquetes los test PCR para viajar. De esta manera, no tendremos que preocuparnos por ello.





Cumplir con las condiciones del destino

Además de los test negativos o los esquemas de vacunación, existen diversas condiciones que se exigen dependiendo del destino. Para evitar inconvenientes, es fundamental averiguar cuáles son los requisitos para ingresar a cada sitio.



Como dijimos, estas exigencias varían, pero entre las más comunes se encuentran:



-País de procedencia: muchas regiones no permiten el ingreso de pasajeros de determinados orígenes.

- Cuarentena: Se exige a los ingresantes realizar un determinado tiempo de aislamiento.

-Seguro de viaje: Se solicita la presentación de una póliza de seguro para ingresar.

- Formulario: Los pasajeros deben completar formularios o declaraciones juradas antes de viajar.

- Revisión médica: Puede solicitarse a los pasajeros que se realicen exámenes médicos en cualquier momento de su estadía.

Contratar un seguro de viaje

Otro de los aspectos esenciales para viajar siempre, pero en estos tiempos aún más, es el de contar con un seguro de viaje. Más allá de que en nuestro destino se exija o no, es clave tener cobertura médica en cualquier lugar que visitemos.

Además, es importante contar con estos servicios de asistencia al viajero, ya que en estos tiempos, las condiciones de fronteras y viajes son muy fluctuantes. Por ello, resulta clave tener a dónde recurrir en caso de que se cancelen los vuelos o que necesitemos análisis PCR en cualquier parte del mundo, entre otras necesidades.





Mantener los cuidados necesarios

Por otra parte, es muy importante tener en cuenta que, si bien avanzamos mucho en el control del virus, la pandemia continúa. Por eso, resulta esencial mantener los cuidados básicos y respetar las medidas.

Sin importar el destino en el cual nos encontremos, resulta clave no relajar los cuidados para poder disfrutar al máximo nuestro viaje. Entre las medidas sanitarias más importantes, podemos destacar:



-Vacunarse.

- Consultar ante el menor síntoma.

- Utilizar barbijo o tapabocas en sitios que se requiera.

- Evitar aglomeraciones.

- Priorizar los espacios abiertos.

- Mantener la higiene constante de manos.

- No compartir vasos, cubiertos, botellas, cigarrillos, etc.

- Respetar la distancia social.

- Respetar el aislamiento cuando se exija.