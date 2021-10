Se suman prestadores turísticos homologados en San José

Dentro de la Categoría Bungalows, Complejos y Cabañas otorgaron distinciones al Complejo Los Franco Suizo; Bungalows Don Heraldo; Cabañas Brisas del Río; Bambúes Apart; La Trinidad Casa de Campo; Tajy Poty Aparts; Complejo Costa Alta; Hotel Posada del Molino; Cabañas Solares de Villa María; Complejos Agui Isyry; Las Casitas de Sigi Apartamento; Dos Lugares Complejo de Cabañas y Cabañas Melumin.

Además, se entregaron habilitaciones a Cabañas Senderos del Ñandubay; Monoambientes Colón; Aromitos del Uruguay Apart; Cabañas Yvira; Complejo La Guardiana; Bungalows Los Naranjos; Cabañas Ruas de Romero; Casas de Campo Ñande Roga I; Alojamientos Morena; Hop Bungalows; Cabañas La Armoniosa; Complejo El Campito de María; Alojamiento Las Cañas y; Cabaña Lo de Tilo y Carmen.

Por otro lado, en la categoría Casas y Departamentos de Alquiler Temporarios se entregó a Don Chiche; Kukuyu; Teoba; La Pinada; El Coco; Héctor Martínez; Mi Sueño; El Poli; Los Búhos; Llena de Encanto; La Quinta; Escalada; La Casa de Vero; Santa Rita. Así mismo, otros complejos fueron re inscriptos dentro de las habilitaciones, entre los cuales se encuentra: Posta del Río, Los Nonos y “5 y 6”.

En este sentido, la secretaria de Turismo de San José, Anabella Lubo, resaltó el trabajo que se viene realizando en conjunto con el Área de Fiscalización: “Desde el inicio de la pandemia, mediante el control exhaustivo de las llegadas de turistas a la ciudad, hemos logrado distinguir y trabajar para la habilitación y homologación de más de 50 establecimientos turísticos, permitiendo que la actividad en nuestra localidad se brinde en un contexto de seguridad y transparencia. Por eso, seguiremos trabajando en pos de la regularización de la totalidad de nuestras prestaciones turísticas, en línea con el gobierno provincial”.

Cabe recordar que, Calidad y Fiscalización elabora la reglamentación de los alojamientos turísticos junto con los municipios y los prestadores de servicios de la provincia. En este sentido, el Área se rige bajo la Ley 6360 de Alojamientos Turísticos que establece la obligatoriedad de los registros y habilitación de los establecimientos. Estos, tienen una durabilidad de tres años e incluyen categorías como apart hotel, bungalows, hosterías, hotel boutique, entre otras.