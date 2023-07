Se entregaron placas a alojamientos habilitados y homologados

Sesenta y tres placas de certificación fueron entregadas este miércoles por la mañana en nuestra ciudad por la Secretaria de Turismo de Entre Ríos, Maria Laura Saad; Romeo Pisano, del Área de Fiscalización y Competitividad de la provincia, Anabella Lubo Secretaria de Educación, Cultura y Turismo de San José y Diego Quarroz Secretario de Turismo de Liebig.

Este es el resultado de un minucioso trabajo realizado desde el Área de Fiscalización y Competitividad de la provincia en conjunto con el equipo de Turismo de San José dentro del marco de la ley nº 7360 que regula los alojamientos turísticos. Cabe mencionar que desde el 2020 al día de hoy se llevan 152 establecimientos habilitados/homologados y recategorizados, lo que conlleva más de 1.500 plazas hecho que demuestra que se continúa apostando al desarrollo de la actividad turística en un marco de formalidad, lo que se traslada a un destino con mayor calidad, de mayor competitividad, seguro y sostenible.

La placas entregadas de HABILITACIÓN fueron para:

? Río de los Pájaros (cat)

? Cata 1 (cat)

? Las Tías (cat)

? Los Nietos de Julio y Delta (cat)

? Manto de Estrellas (cat)

? Patitas (cat)

? Quién Diría (cat)

? RyM (cat)

? San José Bungalows (cat)

? Tío Carocito (cat)

? Aires de San José (cat)

? Aromas del Alma (cat)

? Balcones al Sol (cat)

? Don Árbol (cat)

? Doña Edit (cat)

? El Descanso 3 (cat)

? El Quincho (cat)

? Gonza y Mile (cat)

? Jireh (cat)

? La Tranquera (cat)

? Yogi (cat)

?Grins (cat)

? Nuestro lugar en el mundo (cat)

Las placas entregadas de HOMOLOGACIÓN fueron para:

? Las Achiras - apart 1*

? El campito - hospedaje

? Bosque dorado - apart 1*

? Sol de Belén - apart 2*

?Soles de Alicia - apart 2*

Las placas de recategorización entregadas:

? Dulce Atardecer - apart 1*

? Abuela Emilia - apart 2*

? Casitas del Tío - bungalows 2*

? Don Carlos - bungalows 1*

? Dos Abriles - cabaña 1*

? El Atardecer - bungalows 3*

?Estación el molino - bungalows 1*

? HM - apart 1*

? La Querencia - cabaña 1*

? La rosa del azafrán - bungalows 3*

? Las tipas 1 y 2 - bungalows 2*

? Lo de Dante - apart 2*

? Mi gran amor - apart 3*

? Romance de luna - apart 2*

? Balneario Camping San José - campamento público de turismo 3*

? Los Médanos - campamento público de turismo 2*

? Abuela Lela - cat

? Celedonia - dat

? Cueros de américa - dat

? Delis - cat

? Don Raúl - dat

? El Descanso 2 - cat

? El Viraró - cat

? Joaquín - dat

? La Sofia - cat

? Los naranjos - dat

? MyM - cat

? Mirando al río - cat

? Pilar - cat

? Ruca Anay - cat

? Santa Rita - cat

? Tia Silvia - dat

? Vista Alta - cat

? Yazmin - cat

Además se hizo entrega por Pueblo Liebig a Porton Rojo.