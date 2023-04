Nuevo financiamiento al turismo de reuniones entrerriano

En el marco del Plan Federal de Turismo de Reuniones Activar+, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación busca apoyar económicamente la realización de eventos nacionales e internacionales. La gestión de dichos fondos que beneficiarán a eventos de la provincia Entre Ríos fue producto de un trabajo en conjunto entre el área de Turismo de Reuniones de la Secretaría de Turismo provincial y el ministerio nacional.

Previamente se realizaron capacitaciones, para trabajar los instructivos que acompañaron las postulaciones, para acceder a dichos beneficios.

El ministerio nacional, a través de la Secretaría de Promoción Turística busca promover y poner en valor el segmento de turismo de reuniones con el objetivo de dinamizar las economías regionales, desestacionalizar la actividad turística y promover la sostenibilidad de este segmento.

Además, junto con la Dirección Nacional de Fiestas Nacionales y Eventos, Nación busca consolidar y posicionar el turismo de reuniones a nivel nacional como un producto competitivo, fortalecer los destinos como sedes de eventos, promover el entramado productivo que conforma el segmento y profesionalizar a sus gestores.



Meet Up

Impulsado por la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA), con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, el 18, 19 y 20 de abril tendrá lugar la tercera edición de la feria Meet Up Argentina.

Entre Ríos participará con stand propio, con uno de los más grandes de la feria. Junto con los municipios de Colón, Concordia, Victoria, Paraná y Gualeguaychú, estarán promocionando la actualidad del segmento de reuniones en la provincia.

Meet Up Argentina 2023 será el puntapié de la reconversión de la industria de reuniones, en continuidad con una tendencia que se viene marcando en todo el mundo bajo nuevos modelos de negocios. Contará con el apoyo del Inprotur, Visit Argentina, Visit Buenos Aires y Turismo de Buenos Aires.