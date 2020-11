La provincia trabaja en la temporada de turismo 2021

Durante la videoconferencia, de la cual participaron referentes del sector turístico provincial, el ministro adelantó que “los productos playa y hoteles tendrán protocolos unificados a nivel país para evitar confusiones y que los complejos termales funcionarán con protocolos acotados , ya que cada complejo tiene su particularidad debido a sus dimensiones y aforos”.

“Al igual que en el resto del país, no vamos a contar con el volumen y la diversidad de oferta turística que en temporadas anteriores”, añadió.

El ministro de Producción y Turismo sostuvo también que “tendrán vital importancia la gradualidad y los tiempos de apertura y las particularidades de cada localidad, es por ello que trabajamos junto con los intendentes las habilitaciones de cada municipio y fundamentalmente con el Ministerio de Salud de la provincia, quienes viene desarrollando una estrategia sanitaria que ha permitido poder trazar estrategias de aperturas en forma responsable, siempre priorizando el cuidado de la salud de la población”, afirmó.

“Otro factor importante será el rol que le de el Ministerio de Gobierno a las fuerzas de seguridad y/o los controles de ingreso a las ciudades: no va a haber discrecionalidad dispar entre las distintas ciudades para que de este modo los turistas puedan entrar sin contratiempos ”, puntualizó Bahillo.

Por su parte, el secretario de Turismo expresó que “el marco de incertidumbre es una constante de la pandemia con el cual debemos convivir, lo cual no quita que vayamos construyendo a partir de los escenarios que se van dando, haciendo ajustes y modificaciones según las situaciones que se nos presenten”.

Precisó en ese sentido la validación de protocolos con COES provincial y organismos de Nación para accesos a playas y piletas. Y enumeró: “Estamos muy abocados a conseguir una fecha estimativa para el comienzo de la temporada turística , desde la secretaría de Modernización provincial se está articulando con Innovación Tecnológica de Nación para unificar criterios que faciliten la circulación de turistas por todo el territorio nacional. A su vez, venimos trabajando con los municipios para que nos den su parecer acerca del volumen de turistas que pueden recibir”, finalizó Irazusta.

Participaron del encuentro por la Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y Turismo (Aseavyt), Oscar Basa y Fabricio Meglio; por la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia, Leandro Lapiduz; y por Delasoie Hnos S.A., Mario Delasoie; entre otros representantes de empresas y entidades del sector.