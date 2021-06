La Cámara Entrerriana de Turismo propone retrasar las vacaciones de invierno hasta septiembre

"Nos parece una idea coherente que nos permite sostener la actividad", dijo el presidente de la entidad, Leonardo Schey.

A menos de un mes del inicio de las vacaciones de invierno, la Cámara Entrerriana de Turismo pensó en alternativas para que el sector no siga profundizando la crisis por la que atraviesa como consecuencia de la pandemia de Coronavirus.

En ese sentido, el presidente de la CET, Leonardo Schey, explicó que la primera opción sería posponer las vacaciones de invierno: "Ante la posibilidad de que se adelanten las vacaciones de invierno y se decrete un confinamiento por la delicada situación sanitaria por la que atravesamos, proponemos que se pospongan para el mes de septiembre. Sobre todo teniendo en cuenta que para ese entonces gran parte de la población va a estar vacunada", dijo.

En ese sentido, indicó que a nivel provincial aplazar las vacaciones para septiembre también tiene el plus de un mejor clima y una temperatura más acorde para disfrutar del principal producto que ofrece Entre Ríos que son las termas.

Schey detalló una segunda propuesta pensada desde la CET y que contempla la realización de las vacaciones de invierno de forma escalonada entre provincias: "Lo ideal sería que las provincias no salgan de vacaciones todas juntas sino de forma escalonada o por grupos para no generar un movimiento masivo de turistas y se pueda brindar un servicio acorde y respetando los protocolos", explicó.

"Nos parece una idea coherente que nos permite sostener la actividad turística porque el año pasado no tuvimos temporada de invierno y la temporada de verano no fue buena, lo que hizo que hoy las empresas estemos mucho más debilitadas", agregó.





Asistencia al sector

Por otra parte, el presidente de la CET se mostró conforme y agradecido con la ayuda que el Gobierno provincial dispuso para los empresarios del sector y que contempla el pago de 10 mil pesos para cada empleado registrado por tres meses.

No obstante, aclaró que no se trata de un bono extra en el sueldo de los trabajadores: "Si un empleado gana 50 mil pesos por mes, el Estado provincial depositará 10 mil pesos en la cuenta del trabajadores, en tanto que el empleador deberá abonar los restantes 40 mil", detalló.

"Es un aporte extraordinario que hace el Gobierno como asistencia para el empresario. Y si bien no es una solución para la crisis que estamos atravesando porque seguimos generando deudas, si es una ayuda y estamos agradecidos", finalizó.



Fuente: APF Digital