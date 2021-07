Fue presentada temporada invierno 2021 en Colón

En el magnífico complejo termal de la Ciudad de Colón, se llevó a cabo este martes el lanzamiento de la temporada turística invernal y el programa Colón Termal y Saludable. La apertura estuvo presidida por el Secretario de Turismo de Entre Ríos Gastón Irazusta y el Presidente Municipal José Luis Walser. Participaron además representantes de los sectores público y privado y dirigentes de la Cámara Entrerriana de Turismo.

Luego de las palabras de bienvenida se dieron a conocer las distintas alternativas para disfrutar en la Ciudad durante la temporada de invierno, además de una promoción especial para los visitantes.

"Estamos renovando ilusiones, es importante reforzar el mensaje, hoy nos encontramos ante una situación que nos permite ilusionarnos y ser esperanzadores de una nueva temporada turística de invierno, en virtud de un trabajo que se ha venido haciendo de adaptación muy fuerte, a un contexto pandémico que ha generado unas heridas históricas para el sector turístico que va a llevar mucho tiempo recuperar" dijo el Secretario de Turismo de Entre Ríos Gastón Irazusta.

"Colón es emblema dentro de la provincia, es muy importante que pueda estar con esta decisión a nivel local de seguir trabajando para facilitar todas las herramientas, tenemos muchos atractivos por reconocer, esta es una muy buena oportunidad, apelando al turismo responsable que tenemos que ejercitar en estos tiempos que corren" añadió.



Encontrarnos

Por su parte el Intendente José Luis Walser dijo: "este es el encuentro que necesitamos, no solo los prestadores turísticos y los visitantes, sino que como comunidad necesitamos encontrarnos y esto nos da la posibilidad de empezar a pensar de manera esperanzadora".

"Hoy nos encontramos con algo positivo que nos proyecta de manera esperanzadora hacia adelante, el Gobernador anunciaba que tenemos el 40 por ciento de vacunación, algo que toda la Comunidad esperaba y que a nos da la posibilidad de ver un horizonte como comunidad, como sociedad, y en este caso particular como destino turístico y como actores turísticos en nuestra Ciudad"

"Para mí la Ciudad más bella, y que está preparada para la nueva mirada que también tiene el visitante, el turista, que ha cambiado la forma de vacacionar y Colón tiene todo para cubrir esa demanda" señaló el Intendente de Colón.

Leonardo Schey, Presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo CET, sostuvo en tanto: "Estas termas están increíbles, muy prolijas, las hemos recorrido con un grupo de dirigentes de distintos lugares de la provincia, vengan a visitar Colón, una Ciudad que normalmente nosotros la ponemos en destaque, porque han sabido trabajar".

Destacó también que "el turismo del bienestar es algo que llegó para quedarse, celebro esa impronta. La articulación de la que se habla público-privado y público-público es fundamental, nosotros que creemos en las instituciones, creemos en el trabajo conjunto realmente y hoy hay un optimismo en este ámbito turístico, estamos preparados".



Reiniciar los caminos

La Secretaria de Turismo y Cultura Silvia Vallory expresó que el encuentro para el lanzamiento de la temporada "es también volver a vernos, a compartir y como lo hicimos en el verano, reiniciar los caminos, que a todos nos va costado un montón pero entre todos vamos a salir en conjunto, en nuestro caso como destino, como Microrregión, y sin duda como Provincia de Entre Ríos".

Romina Quiroz de Termas Colón agregó: "Hemos tenido que trabajar juntos como nunca, conciliar ideas que fuimos encaminando en el programa que se ha diseñado Colón Termal Saludable". "Se ha trabajado con los alojamientos para que puedan ofrecer tanto descuentos como inclusión de las entradas dentro de esa oferta, paquetizada para que el usuario que viene a la Ciudad de Colón pueda disfrutar del complejo termal y de los alojamientos que brinda la Ciudad" señaló.

El presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómico de Colón Mario Delasoie, agradeció a la Provincia y a la Municipalidad "la posibilidad de poder estar abiertos, hace un año y medio ya que estamos en este calvario y tenemos muchas expectativas de poder empezar a andar un camino y que no pare". "Vamos a trabajar cumpliendo con todos los cuidados y protocolos, garantizando a la gente que en los complejos, en los hoteles o en los restaurantes no se va a contagiar".

Fabio Iribarren del Cecom afirmó por su parte: "Estamos muy esperanzados en que esto pueda continuar, venimos haciendo un trabajo muy importante con el estado municipal, con termas, para diseñar algo para poder tener una temporada y las termas abiertas, estamos contentos que esto comience".

Acompañaron al Intendente José Luis Walser y al Secretario de Turismo de Entre Ríos Gastón Irazusta, el Vicepresidente Municipal de Colón Ramiro Favre, la Secretaria de Turismo y Cultura de Colón Silvia Vallory, el Presidente de AHGA Colón Mario Delasoie, Presidente de la CET (Cámara Entrerriana de Turismo) Leonardo Schey, la Gerente Comercial de Termas Colón Romina Quiroz y el Presidente del Centro Comercial Colón Fabio Iribarren.

Estuvieron presentes además representantes del Parque Nacional El Palmar, Julio Roh, delegado de UTHGRA de la Costa del Uruguay, dirigentes de la Cámara Entrerriana de Turismo y del sector de bungalows y cabañas, integrantes del Directorio de la Caja de Jubilaciones, Co.A.Tur, el equipo de turismo local, entre otros.