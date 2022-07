Entregaron nuevas habilitaciones de alojamientos en Colón y San José

Como parte de la tarea que viene realizando el Área de Calidad y Fiscalización Turística perteneciente a la Secretaría de Turismo de la provincia, hospedajes, bungalows, hoteles, apart, casas de alquileres, camping, entre otras instituciones recibieron estas distinciones. En primer lugar, en la localidad de San José, en el recinto del Honorable Concejo Deliberante y con la presencia del presidente municipal, Gustavo Bastian; su vice, Marisa Follonier y la Directora de Turismo, Anabella Lubo, se entregaron 32 distinciones. Los beneficiarios fueron: Don Pollo; El Remanso; Soles de Alicia; La Casa de Norma, como habilitaciones. Luego, Altos de Villa María; Altos del Campo; Curupí I y II; Don Juan; El Arbolito; El Hotelito; Entre Sueños; Guidai Bilú; La Gruta; La Palmera Histórica; Los Cenotes; Los Talas; Maria del Rosario; Miraflores; Piedra Mora; Pueblo Blanco; Verdeser; Victoria del campo. Aguas Calmas; Achor Bárbara; Barrancas de Termas; Berardi Gabriela: itatí; Papurello José; La Bombon; Curbello Yanina; La Estercita; Unamuno Marcelo; La Soñada; Diaz Liliana; Los Amarillos; Felipelli Eduardo; Mi Gran Amor Termas III; Bontempo Horacio; Morada de las Piedras; Grignola Sandra, recibieron su certificado de recategorizacion. Por último, se entregó una placa de homologación al Camping Antiguo Muelle.

Más tarde, en la localidad de Colón, en la oficina de turismo Municipal y en compania del Intendente Jose Luis Walser y su Director de Turismo, Federico Scherr, recibieron homologaciones y/ o recategorizaciones los siguientes: Brisas del Lago; Bendito Alcaráz; Las Victorias; El Colibrí; La Agustina; La Daimalé; Ilusión; La posada de David; Luna de Artalaz; Marino Apart II; Queguay; 11 Peyret; Rincón del Río; Bolívar; Departamentos Chacabuco; Marino Apart; La casona de Susana; Hotel Plaza; Monoambientes Víctor; La Paloma; Beaychiru; Colón M; Camping El Viejo Molino y Campamento de Club Piedras Coloradas.

Previamente a la entrega de placas, la secretaria María Laura Saad mantuvo un encuentro con los municipios integrantes de la Microregión Tierra de Palmares, donde se trataron temas importantes para potenciar turísticamente dicha mancomunidad, tales como la promoción turística y señalética, entre otros.

Así mismo, también la funcionaria estuvo reunida con el intendente José Luis Walser, en conjunto con la Co.A.Tur (Comisión Asesora de Turismo Colón), entidad integrada por distintos actores públicos y prestadores privados e instituciones en general, del turismo del departamento Colón y la región, para trabajar sobre el fortalecimiento del turismo y mejorar prestaciones de servicio en dicho departamento.