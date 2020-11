El Parque Nacional El Palmar reabre sus puertas

El Parque Nacional El Palmar informó que reabre sus puertas bajo protocolo aprobado por Disposición N°131/2020 de la Dirección Nacional de Operaciones de la Administración de Parques Nacionales. Esta reapertura presenta diferentes fases y etapas.

Luego que disminuyeran los casos Covid-19 en la localidad vecina de Ubajay, según informes epidemiológicos, la Intendencia del Parque Nacional El Palmar decide retomar su plan de reapertura a partir del próximos 21 y 22 de noviembre. La Etapa I será únicamente para público de la localidad vecina de Ubajay (Entre Ríos), con un máximo de 80 personas que podrán concurrir los días sábados y domingos en el horario de 10:00 a 17:00hs. Para acceder, las personas interesadas deberán hacer reservas, las que se tramitarán vía el Whasapp 3447407629, de lunes a jueves de 8 a 13 horas.

La visita requiere que las personas cumplan con las medidas de prevención de COVID-19 que son de público conocimiento. En particular, los grupos familiares no deberán superar los 10 miembros y cada grupo mantendrá su distanciamiento físico con los otros grupos. En la playa se ha dispuesto señalización con los que se indica las ubicaciones de los grupos para facilitar el cumplimiento de esa pauta.

En esta etapa sólo estarán habilitados los sanitarios que ofrecerá la Concesión del Restaurant bajo protocolo de ingreso y egreso a los mismos . Los visitantes podrán recorrer los senderos peatonales de Parque y hacer uso de la zona de pesca en el Sitio Histórico Calera del Palmar a la vera del Río Uruguay. No habrá servicios de sandwichería, proveeduría ni restaurant. Tampoco habrá servicio de guardavidas.

Solicitan compresión y buen cumplimiento de las medidas de prevención para poder avanzar en una mayor y mejor visita al Parque Nacional El Palmar.