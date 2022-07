El Destino Colón se promociona en diferentes puntos del país

Una comitiva perteneciente de la Municipalidad de Colón acompaña una nutrida agenda de actividades que se desarrollan a lo largo de las vacaciones de invierno en diferentes puntos de la República Argentina. El equipo local participa de múltiples eventos, promocionando el Destino Colón como marca y la Microrregión Tierra de Palmares.



Durante el último fin de semana, la Ciudad de Colón, a través de su stand institucional de la Fiesta Nacional de la Artesanía, se promocionó en la Fiesta del Poncho en la provincia de Santiago del Estero y en la Bienal de Chaco.



Los stands fueron acompañados por autoridades municipales; la Directora de Cultura y Educación Liliana Viollaz, el Coordinador de Empleo, Producción, Industria y Comercio, Mariano García y Gimena Bordet en representación de la Secretaría Privada de la Intendencia. Además, la Fiesta fue representada por artesanos que ofrecieron sus productos y se brindó información turística de Colón como destino vacacional.



A su vez, una delegación de Colón representó a la Ciudad en la Marcha de los Bombos que se llevó a cabo en Santiago del Estero. Personal municipal en conjunto con la Asociación Síndrome de Down "No me Olvides", participaron del encuentro.





Sobre los eventos en los que se promociona la Ciudad

La edición 2022 de la Bienal de Esculturas en Resistencia, Chaco comenzó el sábado 16 de julio con un homenaje a Fabriciano Gómez. El megaevento se desarrolla en el predio que conforman el Domo del Centenario "Zitto Segovia", el Paseo Costanero y el Parque Intercultural 2 de Febrero. Escultores de distintas partes del mundo dan forma a sus obras hasta el próximo 23.



La 51° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Catamarca, alberga a más de 700 artesanos y productores de todo el país en un total de 600 stands, ubicados en el Predio Ferial de dicha provincia. El artesano Gustavo Da Silva participa de la fiesta donde se realiza un encuentro nacional de tallistas.



Miles de personas de todo el país se sumaron a la XX Marcha de los Bombos que se realiza en la capital de Santiago del Estero y que este año regresó luego de dos años de ausencia por la pandemia.