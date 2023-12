Con la tradicional bendición se inauguró en Colón la temporada 2023-2024

Este viernes 8 de diciembre, día de la Virgen Inmaculada Concepción, se llevó a cabo la tradicional bendición de las aguas dejando inaugurada oficialmente la temporada 2023 -2024 en la Ciudad de Colón.



El acto, presidido por el Intendente José Luis Walser que dirigió unas palabras junto al secretario de Turismo y Cultura Federico Escher. Tuvo lugar en el complejo termal y la bendición estuvo a cargo del cura párroco Rubén Dalzotto.



También se dejaron inauguradas nuevas obras en piscinas cubiertas de Termas Colón.



Participaron concejales, funcionarios, vecinos, autoridades y representantes de fuerzas de seguridad. También presentó unas canciones el Coro de Niños.





José Luis Walser resaltó la importancia de "todos los actores que trabajamos todos los días para que Colón siga siendo el principal destino turístico de Entre Ríos y uno de los más elegidos de nuestro país".



El Intendente de Colón dijo, además: "Nuestro hermoso río que nos da tantas ventajas, beneficios y disfrute, también tiene su comportamiento, y en este año en particular está un poco crecido, pero hay buenas perspectivas de bajante, estamos preparados para brindar el mejor servicio".





Múltiples atractivos

En sus palabras, José Luis Walser sostuvo: "Colón tiene múltiples atractivos, empezamos a descubrir otras experiencias que tiene la Ciudad y la microrregión, hoy, en una decisión de que nuestra Ciudad se vea en medios nacionales, estamos mostrando otros atractivos".



Haciendo un balance de los cuatro años de gestión, y destacando el trabajo en conjunto con la policía, destacó: "la seguridad es uno de los aspectos fundamentales que tiene nuestra Ciudad, hoy también nos eligen, más allá del río y de otros atractivos, porque pueden venir a Colón a estar tranquilos, distendidos y con una experiencia de disfrute pleno".





Romper la estacionalidad

El Intendente de Colón agregó: "Nos habíamos propuesto en esta primera gestión romper la estacionalidad turística, que no sea solo en verano y en las vacaciones de julio la actividad turística en nuestra Ciudad".



"Hoy podemos decir con orgullo y con alegría que los fines de semana y los días de semana, hay visitantes en nuestra Ciudad, y eso no se hace solo sino con un trabajo conjunto".



Por otra parte, señaló: "Seguiremos trabajando de esa manera en la nueva gestión, redoblando el trabajo en conjunto, y aprender a vernos como destino turístico multiproducto, no solamente de playa y termas como principales atractivos, también muchos otros que lo hacen nuestros prestadores turísticos colonenses".



"Sobre todas las cosas el visitante busca seguridad, tranquilidad, actividades al aire libre con las que Colón ha crecido muchísimo, el desafío que nos queda por delante es profundizar la capacidad que tenemos de ofrecer turismo todo el año, y dar un salto de calidad en todos nuestros productos trabajando en conjunto" dijo Walser.



Y añadió para finalizar: "Sigamos en esa senda de desarrollo y de crecimiento económico que queremos para nuestra Ciudad".