Colón: proyectos enmarcados en el Plan Estratégico de Turismo Sustentable

Días pasados en una mesa de trabajo del Consejo Asesor de Turismo (Co.A.Tur), se trabajó en la presentación de dos proyectos: la "Usina de Ideas Turísticas Innovadoras", presentado por la Secretaría de Turismo y Cultura, y la propuesta de "Ciudad Segura", por parte de la Asociación Hotelera Gastronómica de Colón.



"Usina de Ideas Turísticas Innovadoras"

Será una herramienta no solo para fomentar el desarrollo emprendedor de estudiantes de turismo y de guías locales, sino que estará abierto a otros sectores socioeconómicos del Departamento Colón, siendo un motor de cambio social, de involucramiento en la actividad turística de la ciudad a través de proyectos innovadores que serán evaluados por las autoridades competentes que puedan determinar la viabilidad de financiamiento público-privado de los mismos.

Los proyectos deberán estar orientados a generar nuevos circuitos, productos o emprendimientos turísticos que aún no estén en el mercado o, que si lo están, no se encuentren lo suficientemente desarrollados aún. Además, tendrá especial hincapié en aquellos proyectos que estén vinculados a las debilidades detectadas desde el Plan Estratégico de Turismo Sustentable (2018-2028), como así también los nuevos escenarios vinculados a la actividad turística a partir de la pandemia y post pandemia.



"Ciudad Segura"

Este proyecto hace referencia a una gestión integral del riesgo turístico, donde se puedan especificar las condiciones a cumplir para que un destino turístico se considere como una ciudad segura. La idea es que el turista no solo pueda valorar la tranquilidad natural del destino sino también la seguridad ciudadana, en un concepto amplio que incluya múltiples aspectos de la ciudad y sus habitantes, siendo el enfoque principal la prevención y, como objetivo, lograr lo necesario que permita al turista disfrutar de los atractivos de manera segura.

Esta mesa de trabajo tiene también a cargo el desarrollo del proyecto "Perfil Turístico del Destino", presentado por la Secretaría de Turismo y Cultura, que busca identificar el perfil que queremos como Destino y que se encuentra avanzando de acuerdo a etapas definidas por sus miembros.