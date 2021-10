Colón: Estiman que el turismo habría dejado $270 millones durante el fin de semana largo

El primer fin de semana largo sin aforos para las actividades turísticas, aunque manteniendo las normas de cuidado permitió que la Ciudad de Colón, capital del turismo entrerriano, alcanzara el 100 por ciento de las plazas de alojamientos turísticos.

El resultado económico global estimado por la Secretaría de Turismo y Cultura de Colón de acuerdo a los gastos promedio de los visitantes es de $270 millones.

Las encuestas permanentes de turismo detallan que Buenos Aires aportó al Destino el 75% del total de visitantes distribuidos entre AMBA (9%) CABA (10%) PCIA (57%); desde Santa Fe lo hicieron el 15% de los visitantes; de Entre Ríos 5%; de Córdoba 3% y otras provincias 2%.

La misma encuesta analiza cuales fueron las motivaciones principales que lo llevaron a elegir Colón donde los datos destacan que el 48% llega con motivos principales de combinar descanso y paseo; 25% llegaron porque aún no conocía; el 15% especialmente por naturaleza y layas; 8% especialmente por termas; 4% por cercanía como principal decisor de viaje. De todos ellos el 49% vino con su familia; el 42% vinieron en pareja; el 8% llegó en grupo de amigos. En las entrevistas de encuestas a los visitantes el 34% manifestó que busco información sobre el Destino Colón en redes sociales; página web y contacto online; otro 34% manifiesta que pidió referencias e información a familiares o amigos que ya conocían; el 26% expresó que ya había venido y que no busco información ampliada previa al viaje; el 6% refirió a revistas, diarios, tv o radio.

En cuanto a los lugares y actividades más disfrutados por visitantes estuvieron las playas (que contaron con vigilancia de precaución de personal especializado en guardavidas en función de prevención al no estar aún habilitadas las playas con boyados), paseos náuticos por el Río Uruguay e islas, Termas Colón, paseo del puerto, ferias artesanales y de producción, shows en vivo en espacios públicos y en locales gastronómicos, Parque Nacional El Palmar, bici turismo, caminatas guiadas a la Reserva y el Bus Turístico; exposiciones de fotos y arte; teatralizaciones en el Molino Forclaz, visitas a la granja "La Administración" y al Parque Aéreo; circuitos de producción de sabores de la región sumándose muchos de los turistas alojados en la ciudad a las actividades en la Región Tierra de Palmares que se les referencian en los centros de informes de Colón, tanto en la información digitalizada (códigos QR y asistencia web).

Los corredores gastronómicos de la Ciudad estuvieron en permanente actividad atendiendo la demanda incesante que prácticamente no se detuvo en ningún horario de éste largo fin de semana en Colón.