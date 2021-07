Cafesg entregó un aporte del Fondo Multisectorial a Molino Aventuras

Cabe mencionar que dicho aporte no reintegrable otorgado por el Fondo Multisectorial de Salto Grande es a través de un programa del BID destinado a los sistemas productivos y turísticos tanto de la ciudad de Salto en Uruguay, como de los departamentos Federación, Concordia y Colón.

El beneficio, que asciende a la suma de 595.669 pesos, será utilizado para mejorar las instalaciones a fin de ofrecer una mejor atracción a los turistas que se acerquen al lugar.

Benedetto, luego de recorrer las instalaciones junto a Eduardo Mozetic, primer vocal de Cafesg, explicó que “este aporte forma parte de uno de los componentes del crédito que tomó nuestro gobernador Gustavo Bordet con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para llevar adelante la obra del Aeropuerto de la ciudad de Concordia, y dentro de ese componente está el fortalecimiento de los sectores turísticos y productivos, que son el sustento de esa gran obra que está a punto de iniciar”.

“De manera que hoy hicimos entrega de un aporte a un emprendimiento turístico de excelente calidad y con mucha proyección de mejoras a futuro. Estas son las políticas de Estado que se deben llevar adelante para que se consoliden las fuentes laborales, y también como una manera de mostrar lo que tenemos como provincia en materia de naturaleza para el esparcimiento”.

Por último, Benedetto remarcó que “estas son herramientas que vinculan y fortalecen la relación y la interacción entre lo público y lo privado, es el rol del Estado moderno desarrollar las sociedades con la inclusión de todos sus actores”.

Gustavo Bel, propietario de este emprendimiento familiar que se desarrolla a poco más de 500 metros del conocido Molino Forclaz, con motivo de la visita de los funcionarios provinciales, manifestó que el beneficio recibido “ayuda para solventar una buena parte de la inversión; lo que estamos desarrollando además de todo lo que es el parque aéreo, es un pequeño centro de interpretación como para la tercera edad en un marco cultural y educativo. Estamos muy agradecidos por este apoyo que nos permite ampliar la oferta a todos los que nos visitan”.

Molino Aventura es un lugar turístico que ofrece diferentes atractivos, juegos y demás actividades para toda la familia.







Fondo Multisectorial

En el marco del Programa de Integración y Desarrollo de la Región de Salto Grande, cuya obra emblemática es la readecuación del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de la ciudad de Concordia, se ejecuta el Componente 1, entendiendo que las obras de infraestructura son una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo territorial.

Ese Componente está conformado por una serie de acciones tendientes a fomentar las sinergias en el territorio, dado que el fin último del Programa es contribuir al aumento de la competitividad de los sectores productivos y turísticos de la región binacional de Salto Grande, comprendiendo a los departamentos Concordia, Colón y Federación.

A partir de un diagnóstico inicial del territorio, se diseñaron una serie de tareas necesarias para fomentar el desarrollo territorial. En tal sentido, dentro de la planificación del el Componente 1, y junto a otras herramientas, se encuentra el Fondo Multisectorial de Salto Grande, cuyo objetivo es promover soluciones innovadoras para la mejora de la competitividad de cadenas productivas y servicios turísticos con potencial de integración binacional.

El Fondo Multisectorial de Salto Grande (FMSG) tiene por objetivo promover soluciones innovadoras para la mejora de la competitividad de cadenas productivas y servicios turísticos con potencial de integración binacional.

El FMSG es una línea de aportes no reembolsables que beneficia a empresas de diversos rubros que se encuentran operando en los departamentos de Concordia, Colón y Federación. El presente Fondo opera a través de una ventanilla abierta de presentación de proyectos a financiar, ubicada en las oficinas de Cafesg. Posteriormente el Comité de Asignación de Recursos, conformado por el Ministerio de Planeamiento Infraestructura y Servicios; Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico; las Universidades (Uader, UNER y UTN Concordia) y el sector privado (representado por las cámaras y asociaciones de la región) evalúa y aprueba los proyectos.

El procedimiento para la ejecución de los Aportes No Reembolsables consiste en que, una vez aprobados los proyectos, las empresas invierten, se realiza una auditoría y se procede a efectivizar la devolución, de acuerdo a la línea de presentación. Cabe destacar que la más utilizada hasta el momento es “inversión”, y se devuelve un 40 por ciento de la inversión con tope de 15.000 USD (pesificados al tipo de cambio oficial). Sin embargo el FMSG cuenta con otras líneas como innovación, apoyo a emprendedores, fomento a la exportación, entre otros.

Los emprendimientos turísticos y productivos interesados en obtener mayor información al respecto pueden ingresar al siguiente link https://forms.gle/AigSCbdj1shMRi4XA.