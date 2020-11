Walser pidió a los colonenses estar más unidos que nunca

El pasado sábado tuvo lugar, en la Municipalidad de Colón, una reunión de los Presidentes Municipales José Luis Walser y sus pares de Liebig, Julio Pintos, y de San José, Gustavo Bastián, junto a los Directores de los Hospitales de Colón y San José, y funcionarios municipales. Luego de la misma, los municipios emitieron sus Decretos correspondientes con medidas tendientes a la preservación de la salud de la población, restringiendo la circulación en el Departamento.

"Hemos establecido medidas de preservación no restrictivas, porque hoy lo que buscamos es que el comercio y todas las actividades que tenemos las podamos seguir realizando, pero con los cuidados correspondientes" dijo José Luis Walser al respecto.

Estas medidas ya han logrado disminuir la circulación, lo que se ha podido observar durante el último fin de semana. "No tengo dudas que el colonense entendió porque ya tenemos experiencia, en junio ya nos pasó, hoy estamos más organizados pero además el vecino ya entiende cual es la situación" sostuvo el Presidente Municipal de Colón.

"Necesitamos disminuir la circulación del virus y trabajar fuertemente en esta semana para bajar la cantidad de casos. Hoy tenemos la herramienta de la autorresponsabilidad y de la autopreservación, así que volvemos a pedir el acompañamiento en este tiempo que, si bien es difícil, ya nos encuentra más preparados" indicó José Luis Walser.



Casos positivos y aislados

El Departamento Colón ocupa el decimocuarto lugar de la provincia en cuanto a casos positivos, actualmente con un total de 147. "Hoy lunes no tendremos resultados oficiales porque el laboratorio de Concepción del Uruguay no trabaja los domingos".

"Tenemos muchos aislados en la ciudad, la Directora del Hospital nos dice que son alrededor de mil, también hay dos personas internadas moderadas y una en la terapia" señaló el Presidente Municipal.

"Dentro de nuestra municipalidad tenemos dos casos que son positivos, por lo que hemos decidido restringir la cantidad de personal a lo mínimo e indispensable, sobre todo aquellos lugares que tienen atención al público, como medida preventiva y de autopreservación de nuestros empleados, vamos a ver como evoluciona, esto es hora a hora y día a día" afirmó.



Estar unidos

"Lo primero, más allá de las actividades del turismo, lo que tenemos que hacer los colonenses es estar más que nunca unidos, dejar las cuestiones que dividen porque no nos lleva a ningún lado, necesitamos tener los esfuerzos puestos en solucionar los problemas sanitarios de hoy".

"El turismo es una necesidad de nuestra comunidad, el sector está muy golpeado, hace siete meses o más que no trabaja, pero todo va a estar supeditado a la cuestión sanitaria, hay anuncios a nivel nacional y provincial pero no hay una normativa que habilite el turismo" indicó.

Por último señaló: "Tenemos que ser responsables incluso de las opiniones, porque esto genera zozobra en los demás, tenemos muchos vecinos con Covid y muchos aislados esperando resultados. Todo lo que no sea propositivo ni constructivo deberíamos dejarlo de lado, lo teníamos que haber aprendido en junio" puntualizó José Luis Walser.