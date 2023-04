Vinieron a trabajar, se mojaron, los atacaron las hormigas, pero destacaron la calidad de personas de San José

Se trata de Mathias y Valeria, son emprendedores digitales, vinieron a trabajar a Entre Ríos, llegaron la semana pasada, un día a la madrugada. Se alojaron en el Balneario San José acampando. Ni bien llegaron los agarró la lluvia y no contaban con que la carpa no era para lluvia, no se mojaron mucho pero su ropa sí. Afortunadamente recibieron la ayuda de gente solidaria de nuestra ciudad con el lavado de ropa y con aislante para la carpa.

Mediante distintos posteos en las redes sociales fueron contando la experiencia en San José.

El último día de su estadía publicaron: "Último día, carpa 167, Camping balneario San José, Entre Rios, llegamos de madrugada sin efectivo y no tenían Mercado Pago, me engripé, nos mojamos 2 días, nos atacó una plaga de hormigas y nos comió la mitad de provisiones, pero conocimos hermosas personas que nos dieron una mano, que se acercaron a ayudarnos, que nos saludan y nos hablan como si fuéramos amigos de toda la vida, a las que pudimos ayudar con nuestro servicio, personas que nos pararon en la calle para saber como estábamos. Sinceramente me llevo lo mejor que es la gente, la calidad de personas y paisajes de Entre Ríos es un placer para cualquier persona. Gracias Entre Ríos, Gracias San José", publicaron.