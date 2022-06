Villa Elisa: Rieles extraídos sin permiso

En la mañana del lunes 31 de mayo, personal de la Municipalidad de Villa Elisa, bajo las ordenes del secretario de obras públicas, Adolfo Luis Viollaz, cortaron la vía construida en 1907 que forma parte del triangulo de inversión de locomotoras y que termina en el Brete de hacienda.

Extrajeron 6 rieles y procedieron a sacar durmientes y clavadores, para despejar el lugar por donde pasara un canal de evacuación hacia el sur de la ciudad. Esta obra, consta de un amplio zanjón realizado dentro del predio de la playa de la estación Elisa, que se conectara desde calle Centenario al 2500, y pasara por debajo de la vía principal.

Las autoridades del Ferroclub no se enteraron hasta esta tarde del despojo, cuando su presidente José Guillaume intento invertir la locomotora de posición, y en la recorrida, se encuentra con la novedad, producida supuesta en la mañana de este martes, ya que no tuvo comunicación oficial ni extraoficial.





El Ferroclub ante el hecho consumado

Autoridades de la entidad, constituidas en el lugar, indignados por lo realizado, decidieron supervisar día a día los avances, sin obstaculizar la obra, pero poniendo determinadas condiciones. Una de ellas, es rectificar en curva, unos 20 metros hacia el norte, la calle que sale del barrio los Bretes hacia Rieter, para evitar el traspaso de tres parrillas de vías de los vehículos que ingresan o egresan, traspasando con la calle rectificada en curva hacia el norte solamente una vía secundaria de los bretes, y la principal sobre Rieter, evitando con ello el daño y hundimiento del triangulo cercano al cambio por efecto del trafico constante.

Decepcionados por la situación, y por las experiencias anteriores, son escépticos de poder lograr volver a transitar por esa vía y las condiciones en que será terminada.

Más aun, cuando se deberán reponer unos 40 durmientes nuevos, de la misma manera que los caños de cemento extraídos, no volverán a su ubicación, reemplazados por un conducto de hormigón. Exigirán la colocación de durmientes de madera nuevos, que la municipalidad deberá comprarlos a cualquier proveedor. Hoy, el costo de un durmiente ronda los 13 mil pesos.

La última compra realizada por el Ferroclub, data de agosto de 1998, cuando con fondos de la Cooperativa Arroceros Villa Elisa, se adquirieron 300 durmientes de quebracho, que llegaron en camión desde Chaco.





Una obra no autorizada sobre terrenos del ferrocarril

Resulta llamativo, que una de las municipalidades denominadas en la provincia como ejemplo de administración, actúe sobre terrenos federales sin autorización alguna, ni planos aprobados.

Además, la misma Municipalidad de Villa Elisa ignora al Ferroclub, no informando ni promocionando su actividad, con el argumento de no contar con la "autorización habilitante.