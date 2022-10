Vialidad dictó una charla de concientización y seguridad vial en Villa Elisa

Con el objetivo de continuar con las capacitaciones de concientización vial en distintos puntos de la provincia, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), participó de una jornada de concientización y seguridad vial en Villa Elisa, departamento Colón. Se llevó a cabo en la escuela N° 64 Don Héctor Elia y estuvo destinada a alumnos de nivel primario. Estuvieron presentes, la intendenta de dicha localidad, Susana Lambert, y la supervisora departamental, Andrea Ávalos, entre otros.

Al término del encuentro, el sub administrador de la DPV, Leonardo Cergneux, se refirió a la jornada y expresó: “La charla fue muy productiva, con un compromiso de todas las partes para encontrar soluciones rápidas, con sugerencias para generar otras salidas, como colocar reductores de velocidad en ese sector, cambiar los ingresos, entre las alternativas propuestas". A lo que agregó: “Este es un camino productivo, con un volumen de tránsito constante de camiones que salen y entran y pasan por este establecimiento educativo, por eso el saldo es sumamente positivo por el dialogo que se generó entre todos”.

Por otro lado, la supervisora departamental, Andrea Ávalos, se refirió al encuentro y remarcó: “La propuesta fue muy significativa para la escuela. Estamos muy conformes con todo lo que se produjo, porque no sólo participaron los alumnos de las diferentes actividades propuestas por la DPV.

Comenzamos un camino para mejorar y respetar las normativas de los caminos vecinales”.

Además, Avalos destacó la participación de los padres y el dialogo entre las distintas áreas y dijo: “Pudieron expresar sus puntos de vista de lo que viven a diario en este camino, fueron escuchados y se generó un dialogo con las autoridades presentes que implico el compromiso entre diferentes sectores, ya que entre todos se buscaba encontrar soluciones a los diferentes inconvenientes que se presentan". A lo que agregó: “Entre las medidas propuestas, se habló de que los alumnos hagan su ingreso por otro acceso a la escuela que se encuentra a un costado, la cual no tiene tanto tránsito como el camino que está en el frente del establecimiento. También, se colocará una alcantarilla y se harán tareas de conservación y señalización de este acceso”.

En tanto, la directora del establecimiento educativo, Evangelina Follonier, expresó: “En nombre de toda la comunidad educativa y en lo personal como directivo quiero agradecer a Vialidad y a todos los que participaron de la charla, por la excelente jornada vivida hoy en nuestra institución, por la predisposición de todos. La verdad que nos retiramos felices”.

Estuvieron presentes también el representante del ente vial en el Observatorio Vial Provincial, Eduardo Martínez, y Jorgelina Villagra, técnica en accidentologia vial de la DPV.