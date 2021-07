Una persona con discapacidad trabaja en el Área Municipal de Colón

El Programa de inserción laboral para personas con discapacidad dependiente de la Nación se implementa en la Ciudad de Colón gestionado a través de la Dirección de Empleo y Producción de la Municipalidad. A través del mismo, jóvenes colonenses se encuentran desarrollando tareas tanto en empresas o comercios de la Ciudad como así también en el Municipio.

Cintia Rougier asiste diariamente desde hace tres meses a la oficina del Área de Asistencia a las Personas con Discapacidad, donde desarrolla distintas actividades.

"Es un placer trabajar con ella, la actitud que ella le pone, su eficiencia es muy importante para todos nosotros, como así también el aporte que hace porque quien prueba todas las rampas, la que nos hizo ubicar a todos en cuanto a los circuitos accesibles en Colón" explicó la Coordinadora del Área, Lorena Schlotthauer.

"Es un privilegio tenerla, este programa de entrenamiento laboral es tan importante porque podemos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de incorporar a personas con discapacidad trabajando en diferentes áreas y rubros, comercios, empresas".

Para acceder al programa, recuerda la Coordinadora, "se necesita solamente la habilitación municipal, la inscripción ante AFIP, pagar un seguro muy accesible y ganas de tener una persona que pueda tener un trabajo, esto genera más empatía y poder entender más al prójimo" sostuvo.

Cintia Rougier comenta por su parte: "Desde el que me recibe, las chicas de limpieza, la secretaria, la coordinadora es excelente y mi jornada laboral se me pasa volando porque abarco varias cosas y me distraigo mucho, me distraigo y aprendo mucho, estoy feliz"

Y agregó: "Atiendo el teléfono a la gente, la derivo a la secretaria, asisto a Lorena en lo que necesita y trabajo en la publicación en las redes sociales, no es un impedimento tener una discapacidad motriz para desarrollar mis tareas".