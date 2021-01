Un médico renuncia, agobiado por casos Covid en San José

Marcelo Lemus, médico del Servicio de Guardia del Hospital de San José, anunció que renunció a cubrir las emergencias agobiado por los casos Covid-19 que ve a diario y que, dice, irán incrementándose conforme se relaja el comportamiento social y, sobre todo en los jóvenes, crecen los contagios.

Si bien desde el Ministerio de Salud consideraron la medida intempestiva. «No puede abandonar la Guardia y menos en la actual situación», dijo una fuente de la cartera sanitaria.

Pero Lemus dio razones. «Soy monotributista. Cobro por lo que trabajo. No tengo ningún tipo de aportes. No cobro nada de lo que sea mi estricto trabajo. No pueden no aceptarme la renuncia», contó.

Este viernes, en San José se reportaron 11 nuevos casos positivos de coronavirus.

«Estoy de guardia en el hospital, Son las 3 de la tarde. Desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de Covid, más las urgencias, más la necesidad de atender a toda la población de San José, que es el único lugar de atención pública. La mayoría de la población no tiene obra social y acude al hospital», reveló en un video que subió a redes sociales.

En ese escenario, dijo que presentó la renuncia al Servicio de Guardia. «Esto se está convirtiendo en un lío que va a terminar en un caos si la gente no entiende que si no nos cuidamos entre todos -fundamentalmente, los jóvenes y adolescentes- va a terminar en algo mucho peor», dijo el profesional de la medicina.

Lemus reveló que «la gente se sigue juntando, no tiene conciencia de lo que está pasando. La gente de Salud ya está cansada. Yo soy uno de tantos, y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconcientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y es cierro. Han muerto cantidad de médicos, enfermeras, mucamas, personal relacionado con Salud por dar todo para que ahora dejen de cuidarse en el peor momento».

También cuestionó «la irresponsabilidad de las autoridades nacionales, que no sabe qué hacer con la pandemia. Así no se puede trabajar. Quizá como yo haya muchos. Quizá otros tantos no quieran decirlo. Yo no me voy a quedar callado y hacerme cómplice de este desastre», sostuvo

