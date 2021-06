Ultiman detalles para concluir la reconstrucción del ingreso a San José por la ex ruta 26

La titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez, junto a su equipo de trabajo y acompañada por el senador provincial Mauricio Santa Cruz; recorrió la obra de reconstrucción de la ex R.P. Nº 26 entre la Autovía Ruta Nacional N°14 y el puente sobre Arroyo El Doctor, que presenta un 97 por ciento de avance. Dicha traza constituye uno de los accesos a San José demandó una inversión superior a los 111 millones de pesos.

Al respecto, la directora vial explicó que “optamos por levantar y demoler toda la estructura que estaba en muy mal estado hace muchos años. Luego se trabajó en la construcción de base y sub base, ambas de suelo calcáreo con la adición de cemento, y finalmente se avanzó con la colocación de dos capas asfálticas de 7 cm de espesor cada una. Hoy hablar de un acceso con 14 cm de espesor sin duda constituye una obra superadora como nos pide el gobernador Gustavo Bordet y pensada para muchos años de durabilidad”.

Por su parte, Santa Cruz manifestó: “Hemos recorrido el acceso norte a San José que realmente ha quedado muy bien. Es una vía de comunicación muy necesaria para la gente de los barrios de esta localidad como para los vecinos de Colón que hoy pueden recorrer esta parte del departamento sin necesidad de ingresar a la autovía”.

En cuanto a la obra ejecutada, cabe señalar que la ex R.P. Nº26 se extiende desde el empalme (distribuidor) con la Autovía R.N.Nº14, hasta la ciudad de Colón. El tramo intervenido es comprendido entre el fin de la rama del distribuidor antes dicho y el Puente sobre Arroyo El Doctor, con una longitud de 3.568 metros.

Las tareas incluidas en el proyecto original fueron la demolición de las losas que se encuentran en mal estado; construcción de base y sub base, ambas de suelo calcáreo con la adición de cemento; construcción de dos capas asfálticas de 7 cm de espesor cada una; limpieza y rectificación de cauce del Arroyo Perucho Verna; ensanche de calzada hasta llegar a los 7,00 metros e instalación de semáforos en el acceso al Barrio “El Brillante”.

Además, mediante una modificación de obra se adicionaron diversas mejoras de los desagües existentes a fin de garantizar el correcto drenaje de la Ruta. Estas comprenden la protección contra la erosión mediante colchonetas a la entrada y la salida de la alcantarilla oblicua en la zona de conexión con la RN N° 14 y rectificación de cuneta de la misma zona; construcción de alcantarillas en las calles que tienen su intersección con la ex RP N°26; demolición de algunas alcantarillas de acceso a propiedad existentes para reemplazarlas por alcantarillas de mayor sección y con cabezales; construcción de nuevas alcantarillas con cabezales en accesos a propiedad que no poseen actualmente; aumento de sección en 2 alcantarillas transversales de la ruta, en Progresivas 2460 y 3160; construcción de cordón cuneta en Dársenas de la Escuela; repavimentación y reconstrucción de juntas en puente sobre Arroyo el Doctor.

En ese sentido, desde el área de inspección, remarcaron que para finalizar la obra sólo restan la construcción de cabezales de alcantarillas de hormigón; la protección contra la erosión mediante colchonetas a la entrada y la salida de la alcantarilla oblicua en la zona de conexión con la R.N.N° 14; el perfilado de banquinas y cunetas y la construcción de cordones de hormigón protectores de borde.

La recorrida además contó con la participación del ingeniero jefe de la DPV, Germán Ruiz Díaz; el secretario coordinador Técnico, Miguel Feltes; el director de Construcciones, David Coronel, y el sub director de dicha área, Leandro Ibarra. Por el municipio de San José, estuvo presente el secretario de Obras Públicas, Flavio Benítez.