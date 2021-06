Todos los departamentos de la provincia están con alto riesgo epidemiológico

Durante la conferencia de prensa virtual brindada este viernes, Garcilazo explicó que el relevamiento de la situación sanitaria comprende el período del 16 y el 29 de mayo y se compara con los 14 días anteriores.

"Esos son los últimos 14 días que se han evaluado este viernes y se comparan con los 14 días previos del número de casos, pero según la fecha en que han ocurrido no la de notificación", señaló el funcionario y recordó que el 22 de mayo entró en vigencia el DNU con nuevas medidas.

Luego de realizar una descripción de la situación actual por localidad y por departamento, Garcilazo explicó cómo está definido a la fecha el mapa a nivel departamental.

“Al igual que lo que se evaluó en los 14 días previos, la mayoría de los departamentos continúan en alto riesgo epidemiológico, a excepción de Paraná que sigue en alarma epidemiológica. Es el único departamento que puede estar en esta condición dado que cumple con el criterio de tener más de 300.000 habitantes, que son los conglomerados grandes urbanos que se toman a nivel nacional. Esto no quiere decir que haya departamentos más pequeños con un alto riesgo epidemiológico que también puedan requerir medidas adicionales a las que ya se han definido a nivel nacional", detalló.





DESCRIPCIÓN POR DEPARTAMENTO

Más adelante, dio cuenta de que los casos que se notificaron en los últimos siete días y acotó que gran parte de ellos corresponden a personas que empezaron con síntomas de la enfermedad durante el período del 16 al 29 de mayo. "A grandes rasgos hay un aumento en relación al período de los 14 días previos para todo el global de la provincia, un aproximado entre un 30 y un 40 por ciento del número de casos en este período", mencionó.

Al hacer un repaso general de diferentes regiones de la provincia, indicó que el departamento Colón sigue con una situación de descenso, más allá de que tiene una tasa muy alta en relación a su número de habitantes. Detalló que la ciudad de Colón se sigue manteniendo en un descenso, y que aumentó mucho en San José y Villa Elisa.

Agregó que la ciudad de Concordia aporta muchos casos al promedio provincial. “Tenemos un 40 por ciento de aumento en el período previo a este último que analizamos", acotó.

Sobre el departamento Diamante, puntualizó que en la ciudad de Diamante, que es la que más casos aporta a este departamento, aumentó un 70 por ciento el número de casos.

En referencia al departamento Federación, dijo que la localidad en la que más aumentó el número de casos es Chajarí, y que también aumentó en la ciudad de Federación. “Las dos tienen una tasa elevada para lo que es su población", comentó.

Párrafo seguido señaló que también Federal prácticamente duplicó el número de casos de lo que veía teniendo en el período de los 14 días previos.

Informó que del departamento Gualeguay, en la ciudad de Gualeguay aumentó un 20 por ciento, en General Galarza, si bien no aporta muchos casos al departamento en general, ha tenido un aumento importante para el tamaño de su población.

Luego marcó que en Gualeguaychú sigue aumentando en el número de casos y detalló que se incrementó un 20 por ciento en relación a los 14 días previos, y que también aumentó en Urdinarrain y Larroque.

En torno al departamento Islas del Ibicuy, dijo que en Ceibas aumentó casi el doble. “Si bien son pocos los casos en el total provincial, es un número importante para la localidad", indicó.

Sobre el departamento La Paz, acotó que en la ciudad de La Paz el número de casos se ha mantenido estable, que Bovril subió un 30 por ciento y Santa Elena y San Gustavo también aumentaron el número de casos.

En cuanto al departamento Nogoyá, señaló que la ciudad de Nogoyá se ha mantenido estable en el período previo y en este último período.

En lo que tiene que ver con el departamento Paraná, señaló que hay varias localidades que están en aumento, y apuntó: “La más importante en el número de casos a nivel provincial es la capital, donde también ha aumentado en un 40 por ciento en este período en relación al anterior. Viale se ha mantenido, lo mismo que Crespo; y hemos visto un aumento importante en Cerrito, al igual que en San Benito y Colonia Avellaneda. Las localidades que más casos aportan son, a nivel provincial y local, Paraná y Viale”.

Sobre el departamento San Salvador dijo que se ha mantenido, pero con un número muy alto de casos en relación a la población; en Rosario del Tala ha habido un aumento, pero no ha sido tan importante; y en Maciá continúan las tasas muy altas en relación a la población.

En el caso de Uruguay, se sigue manteniendo estable en el número de casos en relación a los 14 días previos; Victoria ha aumentado un 40 por ciento; y Villaguay se ha venido manteniendo, pero sigue siendo alto”.