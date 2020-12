Stratta entregó viviendas en San José y aportes a Bomberos de Villa Elisa

Junto al presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni; el intendente Gustavo Bastian; la viceintendenta Marisa Follonier; el senador departamental Mauricio Santa Cruz; y el diputado provincial Mariano Rebord; la vicegobernadora Laura Stratta entregó este miércoles 10 viviendas en la ciudad de San José, del departamento Colón. Las unidades habitacionales fueron construidas con fondos provinciales en el marco del programa "Primero tu casa".

"En un año tan difícil, un año tan complejo, con una pandemia que asoló y azotó al mundo entero, poder haber sostenido la obra pública y el compromiso con los entrerrianos, ha sido un objetivo de la gestión del gobernador Gustavo Bordet y cumplir con la palabra empeñada para nosotros es importante", afirmó la vicegobernadora.

Tras reconocer el "valor solidario" que posee la política habitacional del IAPV, Stratta compartió la emoción que representa cumplir el sueño de la casa propia para las familias entrerrianas. "Me emociona poder dar una respuesta, porque sé lo que cuesta y significa el techo propio, no solamente en términos de la respuesta que se da a cada una de estas familias que cumple su sueño y la alegría, sino también porque esto implica obra pública, un círculo virtuoso que genera trabajo, y el trabajo genera dignidad", resaltó.

"La vivienda y el trabajo generan dignidad y es lo que estamos haciendo y promoviendo desde el Gobierno provincial con el Gobierno local", remarcó Stratta y ratificó el compromiso de "seguir multiplicando esfuerzos". "Con un Gobierno nacional que acompañe y no peleando en soledad es todo mucho más fácil, pero sobre todo generamos mejores respuestas a las entrerrianas y entrerrianos que nos votaron y nos pusieron ahí para trabajar y para comprometernos con cada uno de ellos", expresó la vicegobernadora.

Por su parte, el presidente de IAPV resaltó que "la vivienda para las familias representa un antes y un después, porque permite reafirmar sueños y empezar a soñar otras cosas junto a sus seres queridos". "Es nuestro compromiso social mejorar la calidad de vida de los entrerrianos y llegar a cada rincón de la provincia. Pensar en las ciudades grandes, medianas y en pueblos más chicos para dar igualdad de oportunidades. Está en nuestras manos hoy hacer más viviendas para conseguir que esos derechos sean una realidad", aseveró Bisogni.

El funcionario provincial aseguró que "la gestión del gobernador Gustavo Bordet continuará trabajando para que más familias cumplan el sueño de la casa propia" y puso de manifiesto "la expectativa que la ejecución de estas obras genera en la ciudadanía, a partir de las soluciones habitacionales que se les brinda a los habitantes en cada una de las localidades de la provincia".

También formaron parte del acto, Roberto Soucheti, titular de la Regional Centro Oeste del IAPV; Roberto Bondaz presidente comunal de San Antonio- Pueblo Cazes – Hambis; concejalas y concejales de San José.



Primero tu casa

Es un programa habitacional financiado exclusivamente con recursos provinciales que abarca tanto la construcción de viviendas de interés social, como así también el otorgamiento de créditos a particulares para la construcción en terreno propio o para ampliación de vivienda propia. Tiene como objeto satisfacer la demanda de sectores sociales a los que no les resulta posible el acceso a otras fuentes de financiamiento para obtener su primera vivienda o ampliar la misma. En esta oportunidad, se entregaron 10 viviendas cuya inversión asciende a $28.284.389,63 pesos. Las unidades habitacionales fueron ejecutadas por la empresa Edico SRL, y están ubicadas en calle Juan José Paso, entre Moreno y Rivadavia, en la localidad de San José (Departamento Colón). Constan de dos dormitorios, comedor, cocina y baño. Una de ellas equipada para situaciones especiales de discapacidad.



Entrega de aportes

Posteriormente, en el marco de la visita a la ciudad de San José, la vicegobernadora entregó a Ociel Eggs, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa; y al jefe del cuerpo, Flavio Marino Barrios; un aporte del Gobierno provincial para acompañar a esta entidad en la importante labor social que desarrolla, reconociendo también la colaboración brindada durante la pandemia de Covid-19.