Situación epidemiológica en relación a dengue y Covid-19: Salud insta a sostener las medidas preventivas

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Epidemiología, actualizó la información en lo que respecta a la situación de dengue y coronavirus. De este modo, se notificaron 231 casos nuevos de dengue (93 más que la semana anterior, cuando habían sido informados 138); y se confirmaron 91 de coronavirus (cifra que casi no varió en relación a los 96 registrados en la semana previa).

El detalle puede consultarse en el apartado de Sala de Situación en la web del Ministerio de Salud (https://www.entrerios.gov.ar/msalud/monitorcovid-19/index.html).

Allí, en el monitor de casos de dengue, se informa que en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2023 y el 10 de febrero de 2024, la provincia registra un total acumulado de 539 casos, de los cuales 231 corresponden a la categoría de autóctonos; 85 a importados y 223 que se encuentran en investigación (se trata de casos confirmados, pero que resta determinar si corresponden a autóctonos o importados).

Por su parte, en relación a la situación epidemiológica en materia de coronavirus, en el acumulado semanal se registraron 91 nuevos casos. De los mismos, 43 corresponden a personas de 50 o más años.

En lo que respecta al nivel de ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), el mismo se mantiene estable ya que registra un porcentaje del 54,6. Es importante recordar que el monitor muestra la ocupación total, no sólo de casos de Covid-19.

Desde el Ministerio de Salud se agradece a la ciudadanía por comprometerse, llevar adelante y sostener las medidas preventivas, tanto para dengue como para Covid-19, teniendo en cuenta que es necesario el aporte de todos para controlar y evitar la propagación de ambas enfermedades.

A fin de mantener las medidas de cuidado, se recuerdan las principales acciones preventivas.





Dengue

Como siempre se señala: sin el mosquito Aedes aegypti, no hay dengue. Por eso es primordial vaciar, limpiar y cubrir recipientes que puedan acumular agua estancada, como macetas, neumáticos y recipientes de agua, entre otros.

Además de eliminar los criaderos de mosquitos, el uso de repelentes en la piel y en la ropa (preferentemente de mangas largas y pantalones largos); colocar mosquiteros en puertas y ventanas para evitar el ingreso de los mosquitos al domicilio; cambiar el agua de bebederos y floreros con frecuencia; y mantener limpios los desagües y canaletas para evitar la acumulación de agua, son otras medidas que se pueden tomar para contribuir a la prevención.

Covid-19

Por su parte, se puede prevenir el contagio a causa de la infección por coronavirus manteniendo recaudos sencillos como: lavado de manos con agua y jabón (sobre todo después de estar en lugares públicos, toser o estornudar, o luego de tocar superficies potencialmente contaminadas); ventilar ambientes y limpiar superficies con alcohol diluido en agua (en proporción 30-70). También es importante desechar los pañuelos descartables y toser o estornudar cubriendo la nariz y la boca con el pliegue del codo.

Además, la vacunación sigue siendo una herramienta clave para evitar la enfermedad grave, especialmente en grupos prioritarios de alto riesgo. En Entre Ríos hay disponibilidad de dosis en los vacunatorios de hospitales y centros de salud.