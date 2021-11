Situación del Agua Potable en San José

Nuestra ciudad está ubicada sobre una capa de piedras basálticas que no permite gran absorción de agua que no fuera de lluvias, por tanto, no hay aguas en segundas napas y debemos extraer de la primera. Esto hace que los pozos de poca profundidad, no tengan el adecuado proceso de filtración.

La cantidad de perforaciones en la ciudad, hace que la velocidad interna del agua se eleve y por tanto baje aún más la capacidad de filtración, reponiéndose entonces las napas con agua de lluvia y/o arroyos, pero en estos tiempos de sequía los pozos se quedan sin agua, las bombas toman aire e impulsan agua en forma discontinua, provocando innumerables roturas de caños.

Actualmente, se sigue perforando para salvar la situación, pero no se toman medidas de profundidad, no se conoce la cantidad de pozos privados y públicos, se desconoce si se realizan análisis de calidad de agua, sumado a que los pozos están sin protección y sin válvulas para extraer muestras de calidad.

Requerimos una Política de Estado que nos permita abastecernos de agua de calidad y segura.

Nos merecemos este debate. El tiempo y el agua se agotan...



Comité UCR San José.