Suspenden el libre ingreso a Villa Elisa desde localidades vecinas

Dada la complejización de la situación epidemiológica en el Departamento Colón, la Mesa de Coordinación Sanitaria de Villa Elisa ha definido suspender el libre ingreso desde localidades vecinas a la ciudad, con el objetivo de evitar la circulación por razones que no sean de estricta necesidad.

Se advirtió además el agravamiento de la situación a nivel local, con numerosas personas aisladas luego de la existencia de una reunión social clandestina donde se confirmó la presencia de un caso positivo de COVID19 de otra localidad.

Se solicita a quienes puedan haber estado presentes y no hayan sido notificados hasta el momento, se pongan en contacto con el fin de facilitar el seguimiento desde el sistema de salud.

Finalmente, se hace un llamado a la responsabilidad individual para evitar que ante este tipo de situaciones sea necesario continuar restringiendo las actividades habilitadas hasta el momento.



NO SE APLICARÁ LA EXTENSIÓN DE HORARIOS NOCTURNOS

En función de la situación epidemiológica en el Departamento Colón, se decidió suspender momentáneamente la aplicación del Decreto N°523/20 por el cual se extendían a partir de este fin de semana los horarios nocturnos para bares y locales gastronómicos hasta las 4.30 hs.

En su lugar, se restringe el horario de finalización de las actividades nocturnas de locales gastronómicos, a la 1:00 de la mañana del día siguiente.

Así lo definió este sábado la Mesa de Coordinación Sanitaria en función del análisis de la situación actual y en sintonía con las medidas asumidas por las demás localidades del Departamento.