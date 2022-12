Se realizan distintos trabajos en la zona costera de Colón

El Intendente de Colón José Luis Walser recorrió los trabajos que el Municipio ejecuta en la zona costera de cara a la temporada de verano, junto al director de Áreas Naturales Juan Rougier y el director de Proyectos y Servicios Públicos Brian Da Silva.



En el ex camping norte se llevan a cabo distintas tareas. Por Ordenanza, el lugar fue recuperado para el Municipio y pasó a ser un espacio público y que vecinos de Colón y visitantes ya se han apropiado. Con personal y maquinaria municipal se está dotando de más servicios al lugar, donde ya se cuenta con un sector de pic nic y se están sumando más parrillas.



"Ahora estamos trabajando en el sector donde irá una cancha de fútbol, otra de tejo y una de voley, como así también un mangrullo y sector de juegos para niños, también estamos dotando de un servicio que la Ciudad no contaba, un espacio exclusivo para motorhomes" adelantó Juan Rougier.



Al respecto, el director de Áreas Naturales, agregó: "Por Ordenanza, los motorhomes no pueden estar estacionados en cualquier parte de la Ciudad por lo que estamos haciendo un estacionamiento exclusivo con los servicios que demandan como descarga de aguas grises, la carga de agua y todo lo que necesitan".



Y dijo, además: "La idea de todo este espacio es ocuparlo para que sea netamente de uso familiar obviamente gratuito como en todos los sectores de playas de Colón, y también estamos trabajando en el sector sur donde vamos a incorporar más parrillas, más pérgolas y en seguir mejorando la accesibilidad hacia las playas" puntualizó.





Servicios de sanitarios en zona costera

El director de Áreas Naturales sostuvo además que durante la temporada habrá servicio de sanitarios hasta las 3 de la madrugada en ciertos sectores como en el bajo parque Quirós, la zona costera sur, y dos unidades en la zona norte, el cuerpo de baños de la rotonda Pioli y en la zona del camping en Peyret y Paysandú. El servicio ya está funcionando en horario extendido durante los fines de semana.