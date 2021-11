Se realizó una jornada de vacunación pediátrica contra el coronavirus en San José

Con autorización de sus padres y madres en la mañana de este jueves niños y niñas sanjosesinas recibieron la primera dosis contra el coronavirus, en el marco de la vacunación pediátrica que lleva adelante el Municipio de San José en articulación con el Hospital local y el Ministerio de Salud.



"Este un momento muy importante porque además de transmitir más tranquilidad a las familias sanjosesinas, confiamos en que es un paso clave en términos epidemiológicos para ponerle un freno a la pandemia" destacó el Intendente Gustavo Bastian respecto al operativo desarrollado en el Polideportivo Municipal.



Cabe destacar que la vacunación de este grupo etario (que no tiene formas graves de la enfermedad) va a permitir lograr la famosa inmunidad de rebaño, es decir, la inmunidad comunitaria. Además, la vacunación también ayudará a que los niños no sean reservorios de la enfermedad y no contagien a sus familiares, sobre todo, a los adultos mayores los más vulnerables al Covid-19.



Aquellos interesados en inscribir en el Registro de Voluntad para la vacunación a niños y niñas pueden ingresar al sistema y aguardar el turno correspondiente. Las inscripciones pueden realizarse completando el formulario que está disponible en www.entrerios.gov.ar/msalud, en una pestaña al inicio de la web; o bien, directamente en: https://vacunacion.argentina.gob.ar/vacunacion/inscripcion/ar-e.