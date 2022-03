Se realizó una emotiva conmemoración del aniversario del Hogar Yanina de Colón

El Intendente de Colón José Luis Walser presidió el viernes 11 de marzo el acto para conmemorar un aniversario más del Hogar de Protección Integral "Yanina" para mujeres víctimas de violencia. Participaron el viceintendente Ramiro Favre, funcionarios provinciales y locales, la coordinadora del Consejo Provincial contra la Trata de Personas Silvina Calveyra, el Diputado Mariano Rebord, el jefe Departamental de Policía Sergio Gustavo Cardona, funcionarios judiciales y de áreas de género del Departamento.

El Intendente José Luis Walser dirigió la palabra e hizo un agradecimiento a todo el equipo del área de Equidad de Género: "Doy fe de que trabajan y mucho, la particularidad de las áreas de derecho es que su trabajo no puede ser visualizado, por eso es justo que hablemos de ellas, porque están acá, para esperar a esas mujeres que vienen en busca de auxilio".

José Luis Walser dijo, además: "Erradicar la violencia es una decisión política, se hace a nivel nacional y provincial y nosotros lo hacemos en el Municipio, en lo público trabajamos para eso, y en lo personal o en el ámbito familiar también es una decisión" aseveró.

"Tenemos la posibilidad de evitar que llegue la situación de violencia y lo podemos hacer en el seno de nuestra familia, en la escuela, el lugar donde tenemos que sembrar la semilla de la no violencia" sostuvo el Intendente de Colón.

La coordinadora del Consejo Provincial contra la Trata de Personas, Silvina Calveyra, dijo por su parte: "Tenemos muchos derechos conquistados por las que lucharon estas mujeres de aquel hecho de marzo, pero también tenemos que continuar, reafirmando y profundizando políticas públicas integrales, para darles respuestas a quienes padecen distintos tipos de violencias" señaló.

Karen Kuliat, coordinadora del área de Equidad de Género de la Municipalidad de Colón, expresó: "En este lugar las mujeres encuentran lo que necesitan para terminar con ese silencio, para comenzar a poder poner en palabras lo que durante tantos años tuvieron que padecer".

"Para que eso sea posible hay todo un equipo que trabaja en esta institución, que de forma comprometida realizan una escucha diaria y brindan asistencia especializada".

"Esta institución requiere de muchos recursos, tener este espacio en condiciones es posible gracias a la gestión municipal, y el compromiso por parte de nuestro intendente, sino hay un reconocimiento de la importancia de las políticas públicas de género esto no sería posible, y nosotros contamos con una gestión que nos acompaña, que acompaña las necesidades de este hogar" afirmó la coordinadora del área municipal.



Murales y cuadros

En el acto se realizó el descubrimiento de dos murales realizados por el grupo "Mujeres Unidas" de la Escuela Municipal de Cerámica de Colón, ubicados en el acceso al Hogar y que fueron descubiertos por la directora y alumnas de la escuela y por autoridades y funcionarios presentes.

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Yanina hizo entrega además de dos cuadros, uno con la imagen de Yanina y el otro una reseña de su vida y asesinato "para que quienes visiten o vivan el lugar tengan presente quien era ella. Y además para que siga viva en cada mujer que se refugie en este espacio para escapar de la violencia".

Finalizado el acto, se realizó el encuentro de la red de dispositivos territoriales de la provincia de Entre Ríos a la cual se sumaron de la Dra. Sigrid Kunath, responsable del observatorio de Géneros y Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos, la Lic. Mariana Broggi, secretaria de Mujeres, Género y diversidad y la Lic. Natalia Turbiner, integrante del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de Entre Ríos, entre otras funcionarias, como así también representantes de las áreas de la Mujer del Departamento Colón.



El Hogar

Sólo durante el año 2021 ingresaron al Hogar 28 mujeres junto a sus hijos e hijas y se recibieron más de 800 denuncias por violencias de género, habiéndose brindado asistencia y acompañamiento a cada una de estas mujeres.

También se ofrecen talleres para brindar contención a las mujeres que se encuentra atravesando violencia de género y a la comunidad en general, como así también recursos laborales, habiendo desarrollado taller de Arte con salida laboral; Chochet, bordado telar, encuentros para emprendedoras.

Aun en el verano se realizaron los talleres de Cocina y Ritmos Latinos y Zumba con la finalidad de continuar desarrollando espacios de contención para las mujeres que se encuentran atravesando un contexto de violencia.

La Municipalidad realizó el cerramiento frontal del Hogar con recursos Municipales, como así también obras de mejoras edilicias y mantenimiento. Se contrató además personal especializado en la temática para fortalecer el equipo de trabajo.



Programa de actividades

El programa de actividades en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras continuará el domingo 13 de marzo con la obra Teatral "Ordalía – Una prueba de fuego". Dionisio Theatre – Margarita Saldivia Reche (inspirada en el texto de Gabriel García Márquez).

Lunes 14 de marzo: Jornada de "Equidad laboral con perspectiva de género" y reconocimiento a mujeres destacadas (destinado a instituciones como CeCom, Sindicatos, Colegio de Profesionales y Empresarios/as).

Jueves 17, miércoles 23 y jueves 31 de marzo Ciclo de Conversatorios "Mes de la Mujer Trabajadora". "Subrogación de Vientres: Acto de Amor u otra forma de Mercantilización de las Mujeres", en articulación con el Consejo Provincial de la Trata y municipios de la región.

Viernes 18 de marzo 10 hs. "Intercambios con el Observatorio de géneros de la provincia". Destinados a integrantes del Observatorio Local.

Domingo 20 de marzo 20 hs. "Arte con Aroma de Mujer"; música, arte, exposición, reconocimientos y gastronomía en La Casona A continuación del acto se invita a las autoridades presentes que quieran ingresar a conocer el hogar y seguidamente se dará inicio al encuentro de la red de dispositivos territoriales de la provincia de Entre Ríos.