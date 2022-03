Se realizó en Colón el primer encuentro del ciclo "Mujeres Protagonistas"

El pasado sábado 26 de marzo en Club Campito de Colón se llevó a cabo el primer encuentro del ciclo "Mujeres Protagonistas" que estuvo dirigido a todo público, organizado por el grupo Mujeres Vecinalistas del Vecinalismo de Colón.

El salón se vio colmado de mujeres que llegaron de todo el Departamento Colón como así también de Urdinarrain, Cerrito, Aldea Brasilera, Lucas González, Rosario del Tala y Oro Verde entre otras localidades de la provincia de Entre Ríos. Además se pudo seguir la transmisión a través de la página de Facebook del Vecinalismo Colonense.

El objetivo de estos encuentros es resaltar el protagonismo de las mujeres que cumplen roles en distintos ámbitos como el social, la política o el deporte, y que esos testimonios impulsen a otras mujeres para animarse a tomar la decisión de participar y hacer valer sus derechos. La bienvenida estuvo a cargo de Gimena Bordet, integrante de Mujeres Vecinalistas de Colón, y las palabras de apertura con la Concejal Laura Loker.

Luego, se dio paso a los testimonios de Analía Fabre, Presidenta de Rugby Club Colón y primera presidenta de un club de Rugby en Entre Ríos. También brindó su exposición Ana María Velázquez, profesora de Educación Especial, Directora de ADCADIS y miembro del Observatorio local de Personas con Discapacidad.

Desde Cerrito llegó Mirna Vanina Grinovero, actual viceintendente, quien tiene un activo rol en la política de su localidad pero además fue impulsora de la Mesa de Conducción del Vecinalismo de Entre Ríos, representante en la Red para la Igualdad que impulsó la creación de la Ley de Paridad de Género de Entre Ríos, entre otros importantes logros y acciones. Vanina Grinovero brindó un emotivo testimonio en el encuentro relatando su historia de vida hasta la actualidad.

Por razones de fuerza mayor no pudo participar de este primer encuentro la Prefecto María Eugenia Duarte, Jefa de Prefectura Colón.

Para el cierre fue invitada Silvia Vallory a quien se agasajó al haber cumplido 35 años en la actividad turística y seis gestiones como Secretaria de Turismo de Colón, acogiéndose ahora a su jubilación, aunque seguirá asesorando externamente al Municipio.

También participaron actuales y ex intendentas como María Cristina Boeri de Lucas González e Irma Monjo de San José, concejales y exconcejales del vecinalismo.

La Concejal Laura Loker dijo por su parte: "lo organizamos con mucha expectativas, estamos muy contentas por las mujeres que hoy pudieron dar su testimonio y poder juntos con los hombres compartir experiencias, compartir el rol de la mujer en los distintos ámbitos, los desafíos, las oportunidades".

Y agregó: "esperamos que sea el inicio de más encuentro que nos permitan seguir compartiendo mano a mano experiencias cada una desde su lugar, desde su oficio, desde su ser mujer en los distintos ámbitos para seguir enriqueciéndonos".

Gimena Bordet también expresó estar "muy contentos porque desde el Vecinalismo Colonense es el primer encuentro que organizamos las Mujeres Vecinalistas con muy buena convocatoria de distintos lugares de la provincia".

"Eso nos da pie para seguir haciendo este tipo de encuentros que son tan enriquecedores, hemos compartido testimonios de mujeres comprometidas y que tienen una gran responsabilidad para con la tarea en cuanto a lo social desde distintas instituciones" señaló.



Las expositoras

Vanina Grinovero, al finalizar el encuentro, remarcó la "alegría de compartir con otras mujeres, nos quedamos con ganas de escucharlas, porque cada una tiene una vivencia particular para compartir, su propia experiencia de vida que es lo más importante para retroalimentar esta motivación que necesitamos, lo que nos da la fuerza para seguir adelante" señaló.

"El ámbito de la política puntualmente es hostil y en el que todos tenemos que de alguna manera acostumbrarnos a lidiar, pero el hecho de que la mujer empiece a participar en los últimos años con mayor presencia, hace que esa política se transforme, transforme las realidades de las comunidades y que transforme las sociedades en sociedades mejores" afirmó.

Ana María Velásquez opinó sobre el encuentro y resaltó "la importancia de los espacios de reflexión sobre la labor de la mujer en la sociedad local, y también cómo vamos generando espacios, quizás a veces desde la necesidad, desde lo que nos gusta, pero lo vamos haciendo, lo vamos concretando".

"Creo que es importante desde la perspectiva de lo que uno va creando en relación a las futuras generaciones, estoy totalmente convencida de que la igualdad de género es algo que nos da mucho crecimiento como personas, como sociedad y que es uno de los legados que mejor podemos dejar hacia nuestros hijos".

Analía Fabre por su parte añadió: "Fue un hermoso encuentro donde pudimos intercambiar ideas y dar nuestro punto de vista respecto de la labor de la mujer y de cómo vamos trabajando en conjunto para crecer y para hacer nuestro aporte".

Silvia Vallory se dirigió a las mujeres presentes y dijo: "Se puede ejercer la función pública, se puede trabajar por la Comunidad, e irse agradecida y que te agradezcan, porque es difícil el camino, es complejo, pero vale la pena porque siempre queda una semillita que anima a otros sobre todo a las mujeres".

"Hace 35 años era complejo, y el ambiente de turismo hasta hace pocos años era prácticamente de hombres, hoy en la política los derechos han ido avanzando y las mujeres están teniendo la oportunidad y la están aprovechando" puntualizó.