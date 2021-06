Se prevé comenzar a vacunar en junio a personas de entre 50 y 59 años sin factores de riesgo

Instan a inscribirse a quienes tengan entre 50 y 59 años, que será el primer rango etario a inmuizar.

El subsecretario de Redes Integradas del Ministerio de Salud de la provincial, Marcos Bachetti, anunció la apertura del empadronamiento para todas las personas de entre 50 y 59 años, que no posean factores de riesgo, para proceder a su vacunación desde mediados de este mes. Dijo que pueden inscribirse desde este jueves para recibir la vacuna y acotó que quienes ya lo hicieron no deben hacerlo nuevamente debido a que están registrados en el padrón.

Así lo indicó desde la Escuela Hogar, de Paraná, donde se lleva adelante un nuevo operativo de vacunación. "Hoy estamos en la escuela Hogar con turnos reprogramados para vacunar a 1300 personas de entre 18 y 59 años con factores de riesgo, y en el hospital de La Baxada se sigue con el grupo de docentes y auxiliares, hoy específicamente de las universidades provinciales y nacionales con sede en Paraná. Seguimos avanzando con estos grupos que se han reiniciado", dijo Bachetti.





INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN

En relación a la continuidad de los operativos, informó: “Desde la provincia vamos a habilitar desde este jueves la inscripción en la plataforma de todas las personas de entre 50 y 59 años sin factores de riesgo que se quieran vacunar. Con la nueva llegada de dosis tenemos previsto en el plan de vacunación que esta semana y la siguiente podamos avanzar fuertemente con los grupos estratégicos que quedaban y con las personas con factores de riesgo”, dijo y apuntó que más del 70 por ciento de las personas con algún riesgo que se inscribieron en la plataforma ya están inmunizadas.

Agregó que también se prevé ya para mediados de junio iniciar la vacunación por rango etario, bajando de los 59 años, de las personas que estén inscriptas y que no tengan ningún riesgo, enfermedad o comorbilidad. “Sólo al estar cerca de los 60 años ya es un riesgo indirecto y vamos a ir avanzando con la población en general en toda la provincia”, dijo Bachetti.

Detalló que la inscripción es a partir de este jueves en la plataforma de registro de la voluntad de vacunarse, que se encuentra en la página del Ministerio de Salud y del gobierno de la provincia. “Ya hay más de 400.000 inscriptos en todas las categorías y esa misma plataforma tiene una categoría que es de 18 a 59 años sin factores de riesgo en la cual se deben inscribir, y en las distintas localidades se los irá citando”, dijo y aclaró que la gente que ya está inscribió previamente no tiene que volver a hacerlo porque ya está en la base de datos.

Destacó asimismo el incremento de la llegada de vacunas y entendió que el mes de junio será "un mes bisagra en la vacunación".





SEGUNDAS DOSIS

En cuanto a las segundas dosis de la Sputnik V, informó que se recibió la semana pasada una pequeña tanda que ya se está distribuyendo, para las personas que se vacunaron con primera dosis de en los primeros días de marzo, con lo cual se están cumpliendo los 90 días de inoculación. Tras ello aclaró: “Lo importante es remarcar que, más allá de cumplirse las 12 semanas, si pasan unos días no sucede nada, la inmunidad de la primera dosis no se modifica. Inclusive hay estudios que consignan que el intervalo, al ser mayor entre la primera y la segunda dosis, crea una inmunidad más fuerte con esa segunda dosis".

Y agregó: "Por eso la gente tiene que quedarse tranquila porque la segunda dosis va a estar garantizada. En la vacuna Sinopharm ya se está aplicando en la provincia y la Oxford-Astra Zeneca también, lo que sí se van cumpliendo a medida que pasan los 90 días de intervalo. Esto nos permite dos cosas: sabiendo que esta segunda dosis tiene más efectividad al tener el intervalo más largo, nos da esa tranquilidad; y también que la gente esté tranquila que las primeras dosis aplicadas han logrado en todo el mundo -hay estudios específicos sobre esto- bajar la mortalidad y disminuir las internaciones. Estamos avanzando fuertemente en el plan de vacunación, todavía falta, pero quedó demostrado que entrando más dosis vamos acelerando", subrayó.

En cuanto a los síntomas que produce la inoculación, señaló que "como cualquier vacuna, el primer día, hasta 24 y en algunos casos 36 horas, puede dar alguna sintomatología leve, pero no hemos tenido casos en la provincia de síntomas moderados o graves en relación a la aplicación de vacunas. Sí es común tener un poco de dolor de cuerpo y en el lugar de la aplicación, puede haber fiebre esa noche; estas vacunas son relativamente nuevas, pero con el correr de los años eso se va mejorando, como ocurrió con la vacuna de la gripe".





DOCENTES

Sobre la vacunación a docentes, indicó que "en casi todos los departamentos se ha iniciado, requiere un ordenamiento interno de los efectores de cada localidad, porque se inició antes de ayer y muchos ya tenían programadas la aplicación de otras dosis, ya que en simultáneo se está vacunando grupos de riesgo. Esto no se va a cortar", aseguró.

Destacó luego la estrategia de vacunación que lleva adelante la provincia, lo que quedó demostrado en que "tenemos más del 80 por ciento de los mayores de 60 años vacunados y entre los que se inscribieron en la plataforma estamos arriba del 95 por ciento. En ese sentido no nos equivocamos y ahora retomamos estos grupos como el de docentes, en simultáneo con los demás”.

Aclaró que “en el grupo de docentes y personal estratégico de fuerzas de seguridad y demás nunca se detuvo la vacunación si tenían factores de riesgo. Esa fue la premisa siempre y con este mayor ingreso de dosis podemos avanzar en estos grupos y ya vemos un horizonte de que en las próximas semanas podemos empezar con la población en general, disminuyendo por edades de 59 hacia abajo, porque aunque no tengan factores de riesgo de enfermedades, el estar cerca de los 60 aplica un riesgo mayor que la persona por debajo de 40 por ejemplo”.





CAMAS UTI

En cuanto a la ocupación de camas de terapia, afirmó que "siempre ha habido tensión en los últimos meses; es muy dinámico, uno puede tener un informe de las ocho de la mañana con cuatro camas restantes y al mediodía puede haber 16. Lo que sí es real es que hay una tensión en el sistema de salud desde hace tiempo, más ahora con la llegada del invierno donde se empiezan a sumar las patologías comunes y prevalentes".

Y agregó: “El sistema de Salud está en tensión pero dando respuesta a todo lo que se puede”, sostuvo el profesional, al tiempo que indicó que “es necesario hacer un llamado a población de toda la provincia porque claramente la única manera, más allá del plan de vacunación que va a tener sus frutos seguramente a mediano plazo, hoy a corto plazo lo que podemos hacer entre todos para que esto empiece a mejorar, es garantizar que las conductas individuales sean las correctas, garantizar los protocolos y disminuir la circulación innecesaria de personas. Ningún país del mundo pudo de otra manera bajar la cantidad de casos”.

Insistió en que “si queremos disminuir la tensión en los servicios de salud, en las terapias, en los hospitales, la única manera es disminuir la circulación de personas, con lo que el virus circula menos, hay menos contagios y también menos casos graves”.





MÁS VACUNACIÓN

Luego Bachetti comentó que en las últimas horas personas mayores de 60 años resolvieron vacunarse y están sumándose a los operativos organizados por el Ministerio de Salud. "Hubo gente que en un primer momento entendió que no era necesario, un porcentaje menor que no se pudo inscribir, y ahora se está vacunado", indicó.

En lo que respecta al grupo de personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo, dijo que se ampliaron las patologías, incluyendo la obesidad grado 1, el índice de masa corporal por arriba de 30. “Esas personas ya están habilitadas para inscribirse y vacunarse porque son de riesgo. Hay muchas que no se autoperciben como enfermos porque son relativamente jóvenes pero es necesario que se vacunen contra el Covid porque las personas con sobrepeso y obesidad son de las que más se complica y más casos moderados y graves hacen".

En otro tramo de sus declaraciones, y al referirse al número de vacunadas aplicadas, dijo que "el registro es complejo. Va más lento que la aplicación sin ninguna duda". Y agregó que "la cantidad de vacunas aplicadas en la provincia hoy es mayor a lo que figura en el monitor porque en las próximas semanas se irán registrando esas dosis".

"Si uno ve el monitor nacional, ve que todas las provincias tienen una diferencia entre lo recibido y lo aplicado", indicó y mencionó que "en el monitor nacional Argentina recibió aproximadamente unos 16 millones de vacunas y figuran aplicadas unos 11 millones. Esa diferencia es el tránsito de las vacunas entre la distribución, la aplicación y el registro", completó.