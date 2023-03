Se entregaron pasajes a 70 estudiantes universitarios de Colón

El lunes se hizo la entrega de pasajes a más de 70 jóvenes universitarios de la Ciudad de Colón que recibieron 40 pasajes para viajar ida y vuelta para viajar a estudiar.



El Intendente José Luis Walser encabezó la reunión con familiares y jóvenes, acompañado por el secretario de Desarrollo Comunitario Oscar López, la directora de Cultura y Educación Liliana Viollaz, el coordinador del Área Joven Fabián Fernández, el secretario del Intendente Juan Pablo Villalba y los concejales Belén Padilla, Patricia Irigoy y Mauro Godein.



Entre los pasajes para jóvenes que estudian en Concepción del Uruguay y Villa Elisa y las becas para estudiantes que viven a más de 100 kilómetros, el Municipio destina mensualmente más de dos millones de pesos en esta política educativa, que además se actualiza de acuerdo a los sueldos municipales.



José Luis Walser dijo a los jóvenes y sus familias: "Hemos institucionalizado la ayuda de los pasajes y de las becas, para que no sea arbitrario y para que llegue a aquel que la necesita y eso es importante, quiero agradecer a los concejales de ambos bloques que colaboraron para que esto se lleve adelante".



El Intendente de Colón también afirmó: "Esto es fruto de un trabajo conjunto, la política educacional es fundamental para nuestra Ciudad, para mí es un día para celebrar, para nosotros también es un orgullo, porque el que ustedes vengan acá es confirmar el acompañamiento a sus gurises".



Por otro lado, José Luis Walser recordó: "Yo fui hijo también de una familia trabajadora de ocho hermanos que todos sus hijos estudiaron con el esfuerzo, algunos trabajamos en un supermercado y nos pagamos el estudio, otros lo hicieron de otra manera, pero todos los que están acá, hacen un enorme esfuerzo por que sus hijos puedan hacer una carrera".





Acciones concretas

En su mensaje a los jóvenes y padres, el Intendente dijo, además: "Hemos elegido desde el primer día de gestión, tener una política educativa fuerte de acompañamiento a la provincia que es quien tiene la responsabilidad, creamos el área de Educación a través de la cual desarrollamos políticas, fortalecimos las que estaban las institucionalizamos".



"Hoy todas las escuelas de Colón cuentan con servicio de Internet provisto por la Municipalidad, hacemos el mantenimiento de todas las escuelas como limpieza de tanques, corte de pasto, pintura y arreglos"



Para finalizar, José Luis Walser expresó: "El dinero del aporte de los vecinos va para educación, como también para seguridad o para salud, y esta ayuda es una acción concreta como las becas para educación". "Celebramos en conjunto que hoy podamos en comunidad apuntalar el desarrollo de nuestros jóvenes" subrayó.





Ayuda importante

Fabián Fernández, responsable del Área Joven del Municipio dijo al finalizar la entrega de los pasajes: "Esta es una ayuda importante para los estudiantes, hoy les dimos 40 pasajes ida y vuelta para que vayan administrando ellos y a medida que vayan utilizando se comunican con el área para renovarles este beneficio" comentó. "Son pasajes de colectivo a Concepción del Uruguay principalmente y dos a Villa Elisa, es un empujoncito más para que puedan estudiar".





Beneficiados

Jeremías, un estudiante que recibió pasajes sostuvo: "Vine a recibir pasajes para viajar a Concepción del Uruguay, estoy estudiando Profesorado Universitario de Educación Física, ya aprobé cursos de ingresos y ahora con muchas ganas de empezar a cursar, esta es una gran ayuda para mis padres de parte del Municipio".



Camila, otra joven estudiante, señaló por su parte: "Estudio Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud de Concepción del Uruguay me encanta la carrera, esta será una gran ayuda para nosotros".



Nicolás en tanto expresó: "recibí pasajes para estudiar en Villa Elisa el profesorado en Geografía ya por empezar el segundo año así que esto me viene muy bien".



Y Marta, abuela de Lucía, señaló: "Los pasajes son para mi nieta Lucía que ya está estudiando en la facultad, estoy re contenta, es una ayuda para nosotros que somos jubilados, gracias a Dios va a poder estudiar" puntualizó.